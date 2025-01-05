Ακόμα και αν κρατήσει απλά μια μέρα, κάτι λιγότερο από 24ωρο μέχρι να ολοκληρωθεί και το ματς του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ο Παναθηναϊκός είναι ο πρωτοπόρος της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν, παρά το γεγονός πως βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ στο άδειο ΟΑΚΑ από το 2ο λεπτό, να τα φέρουν όλα τούμπα, να ψάξουν μέχρι τέλους την ανατροπή, να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα από το 61’ και πέτυχαν τον στόχο τους.

Ο Ιωαννίδης «ζάλισε» τον Λόβρεν σε όλο το ματς, σε μια από τις νίκες του κόντρα στον Κροάτη σκόραρε για την ισοφάριση, ενώ, ο Ουναΐ με φοβερή προσποίηση στα όρια της περιοχής, σωστό «ζύγισμα» της μπάλας και δεξί, αριστοτεχνικό σουτ, έκανε την ανατροπή στο 90’.

Ounahi qui offre la victoire au Pana ☘️ pic.twitter.com/h5G8wNeYaY — Jeune Banlieusard ✨️ (@noname75018) January 5, 2025

