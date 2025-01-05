Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: 2-1 οι Πράσινοι με… ταχυδακτυλουργό Ουναΐ - Δείτε το καθοριστικό γκολ

Με μαγική ενέργεια και γκολ από Ουναΐ στο 90', αλλά και με καθοριστικό Ιωαννίδη, γύρισε τούμπα το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για το τελικό 2-1

Παναθηναϊκός

Ακόμα και αν κρατήσει απλά μια μέρα, κάτι λιγότερο από 24ωρο μέχρι να ολοκληρωθεί και το ματς του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ο Παναθηναϊκός είναι ο πρωτοπόρος της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν, παρά το γεγονός πως βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ στο άδειο ΟΑΚΑ από το 2ο λεπτό, να τα φέρουν όλα τούμπα, να ψάξουν μέχρι τέλους την ανατροπή, να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα από το 61’ και πέτυχαν τον στόχο τους.

Ο Ιωαννίδης «ζάλισε» τον Λόβρεν σε όλο το ματς, σε μια από τις νίκες του κόντρα στον Κροάτη σκόραρε για την ισοφάριση, ενώ, ο Ουναΐ με φοβερή προσποίηση στα όρια της περιοχής, σωστό «ζύγισμα» της μπάλας και δεξί, αριστοτεχνικό σουτ, έκανε την ανατροπή στο 90’.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark