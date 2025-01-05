Stoiximan Super League: Ιδανικό ποδαρικό στο 2025 με νίκη οκτάδας για τον Asteras AKTOR στο Περιστέρι

Έκανε ιδανικό ποδαρικό στο 2025 με... διπλό οκτάδας κόντρα στον Ατρόμητο ο Asteras AKTOR.

Οι Αρκάδες ήταν συνολικά ανώτεροι και σαφώς πιο δημιουργικοί από τους γηπεδούχους, καταφέρνοντας τελικά να «μεταφράσουν» την υπεροχή τους σε τρίποντο και να πάρουν τη σημαντικότατη νίκη με 1-0, χάρη σε πανέμορφο γκολ του Αλάγκμπε στο 79'.

Έτσι, η ομάδα της Τρίπολης έφτασε τους 22 βαθμούς και μπήκε στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας, αφήνοντας στο -3 τους Περιστεριώτες, ενώ παράλληλα μείωσαν στους 5 βαθμούς τη διαφορά τους από τον 5ο της βαθμολογίας Άρη.

Πλέον, οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στις μεσοβδόμαδες αναμετρήσεις τους για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου, με τον Αστέρα να υποδέχεται τον Πανιώνιο θέλοντας να υπερασπιστεί το υπέρ του 2-0 και με τον Ατρόμητο να φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό, ψάχνοντας την ανατροπή μετά το 2-1 με το οποίο είχε ηττηθεί στην έδρα του.

