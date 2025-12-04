Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ξεκαθάρισε το τοπίο ο Ρίβερς: «Ο Giannis δεν ζήτησε ποτέ ανταλλαγή»

Όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε, ο κόουτς των Μπακς κατέστησε σαφές πως δεν υφίσταται αλήθεια στα σενάρια που κυκλοφόρησαν περί αιτήματος του Γιάννη για ανταλλαγή

Αντετοκούνμπο

Στον σάλο που προκάλεσε το σενάριο που κυκλοφόρησε το βράδυ της Τετάρτης περί του αιτήματος ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε συζητήσεις που φερόταν να έχει το καλοκαίρι με τους Μπακς, απάντησε ο κόουτς των «ελαφιών», Ντοκ Ρίβερς.

Ο τεχνικός της ομάδας του Μιλγουόκι θέλησε να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρος και αρκέστηκε απλά να πει: «Δεν υπήρξε καμία κουβέντα, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ο Γιάννης ουδέποτε ζήτησε να φύγει με ανταλλαγή. Ποτέ δεν έγινε. Θέλω να είναι ξεκάθαρο προς όλους».

Το δημοσίευμα αυτό είχε προκύψει από τον Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, ενώ, αργότερα, ο Σαμ Σαράνια ανέφερε πως βάσει δικών του πληροφοριών, ο Αντετοκούνμπο και οι Μπακς συζητούν για το μέλλον της συνεργασίας τους…

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark