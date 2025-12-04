Ξεκαθάρισε το τοπίο ο Ρίβερς: «Ο Giannis δεν ζήτησε ποτέ ανταλλαγή»

Στον σάλο που προκάλεσε το σενάριο που κυκλοφόρησε το βράδυ της Τετάρτης περί του αιτήματος ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε συζητήσεις που φερόταν να έχει το καλοκαίρι με τους Μπακς, απάντησε ο κόουτς των «ελαφιών», Ντοκ Ρίβερς.

Ο τεχνικός της ομάδας του Μιλγουόκι θέλησε να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρος και αρκέστηκε απλά να πει: «Δεν υπήρξε καμία κουβέντα, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ο Γιάννης ουδέποτε ζήτησε να φύγει με ανταλλαγή. Ποτέ δεν έγινε. Θέλω να είναι ξεκάθαρο προς όλους».

Το δημοσίευμα αυτό είχε προκύψει από τον Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, ενώ, αργότερα, ο Σαμ Σαράνια ανέφερε πως βάσει δικών του πληροφοριών, ο Αντετοκούνμπο και οι Μπακς συζητούν για το μέλλον της συνεργασίας τους…

#Bucks Doc Rivers on Giannis Antetokounmpo trade reports:



"There have been no conversations... I want to make it clear... Giannis has never asked to be traded. Ever. I can't make that more clear." pic.twitter.com/ZFa16RN9T6 — Lily Zhao (@LilySZhao) December 3, 2025

