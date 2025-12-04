Η βραδιά που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες για τους Μπακς εξελίχθηκε σε σοκ, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε τραυματίας μόλις λίγα λεπτά μετά το τζάμπολ του αγώνα με τους Πίστονς. Λιγότερο από τρία λεπτά από την έναρξη, ο Έλληνας σταρ γλίστρησε στη ρακέτα, έπεσε στο παρκέ και έπιασε αμέσως τη δεξιά του γάμπα, δείχνοντας πως ο τραυματισμός ήταν σοβαρός.

Ο δις MVP βοήθησε με δυσκολία να σηκωθεί και περπάτησε κουτσαίνοντας προς τα αποδυτήρια. Λίγο αργότερα, οι Μπακς ανακοίνωσαν πως πρόκειται για θλάση στη δεξιά γάμπα, με τον Αντετοκούνμπο να μη μπορεί να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο τραυματισμός ήρθε σε μια περίοδο όπου ο Γιάννης επιχειρούσε να βρει ξανά ρυθμό, καθώς επέστρεφε μόλις στο τέταρτο παιχνίδι του μετά από θλάση στους προσαγωγούς που τον είχε αφήσει εκτός για τέσσερις αναμετρήσεις.

Η ανησυχία στο Μιλγουόκι είναι έντονη, ειδικά εφόσον ο Αντετοκούνμπο είχε χάσει τα περσινά playoffs λόγω παρόμοιου προβλήματος στη γάμπα — τότε στο αριστερό πόδι. Τη φετινή σεζόν ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά, με 30,6 πόντους, 10,7 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ κατά μέσο όρο, όντας στο κορυφαίο επίπεδο της καριέρας του.

Ο τραυματισμός του σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του ESPN ότι ο Αντετοκούνμπο και ο εκπρόσωπός του, Άλεξ Σαρατσής, είχαν ξεκινήσει συζητήσεις για το μέλλον του και το ενδεχόμενο να φύγει από το Μιλγουόκι. Ωστόσο, ο κόουτς των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, διέψευσε κατηγορηματικά τα ρεπορτάζ: «Δεν έχει υπάρξει καμία τέτοια συζήτηση. Ο Γιάννης δεν ζήτησε ποτέ ανταλλαγή. Ποτέ», δήλωσε.

