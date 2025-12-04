Παναθηναϊκός: Τι χρειάζεται για να προκριθεί απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Κηφισιάς, έκανε το τρία στα τρία στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έχει εννέα βαθμούς και πλέον, μετά και την ισοπαλία στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ.

Η παρουσία του στην πρώτη τετράδα της ενιαίας βαθμολογίας που ισοδυναμεί με απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού, περνάει από την… Καβάλα.

Από εκεί και πέρα, από τις 20 ομάδες που συμμετέχουν στον θεσμό, οι πρώτες 12 περνούν στην επόμενη φάση, με τις ομάδες που βρίσκονται στο 5-12να παίζουν έναν ενδιάμεσο γύρο για να προκριθούν στους «8».

Πηγή: skai.gr

