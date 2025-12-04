Στο περιθώριο της βράβευσης του Χρήστου Μουζακίτη με το European Golden Boy Web 2025 στο Τορίνο, σημειώθηκε μια ενδιαφέρουσα στιγμή που τράβηξε τα βλέμματα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τον πλησίασε ο Λουίς Κάμπος, ο κορυφαίος ποδοσφαιρικός διευθυντής που έχει αφήσει το στίγμα του σε Μονακό, Λιλ και Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Κάμπος, που βρισκόταν στην τελετή συνοδεύοντας τον επίσης βραβευθέντα Ντεζιρέ Ντουέ, συνεχάρη τον 18χρονο μέσο του Ολυμπιακού για τη διάκρισή του και του είπε χαρακτηριστικά: «Συνέχισε την καλή δουλειά… σε παρακολουθούμε».

Η φράση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχεται από έναν άνθρωπο με καθοριστικό ρόλο στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρότζεκτ των τελευταίων χρόνων. Παράλληλα, δημοσιεύματα στην Αγγλία αναφέρουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά τον Μουζακίτη, με πρόθεση να κινηθεί για την απόκτησή του με πρόταση που μπορεί να φτάσει τα 28 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.