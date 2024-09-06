Μπορεί να έχει φτάσει σχεδόν τα 40 χρόνια ζωής, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν δείχνει καμία διάθεση να σταματήσει τα milestones.

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου τα έχει πλέον... 900, αφού έφτασε αυτό το νούμερο γκολ βρίσκοντας δίχτυα σε αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κροατία.

Μάλιστα, αυτό που εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο είναι η ικανότητά του να σκοράρει σταθερά σε σχεδόν κάθε παιχνίδι που αγωνίζεται στην μακροχρόνια καριέρα του, κάτι που αποδεικνύεται και στατιστικά.

Για του λόγου το αληθές, ο Ρονάλντο έχει βάλει 900 γκολ σε 1.236 αγώνες, στους οποίους είχε συνολικά 100.274 λεπτά συμμετοχής. Αυτό σημαίνει πως βρίσκει δίχτυα ανά 112 λεπτά, κάτι παραπάνω από την κανονική διάρκεια ενός αγώνα, έχοντας 0,8 γκολ ανά εμφάνιση!

Δείτε όλα τα γκολ της καριέρας του:

F*ck it, all 900 Cristiano Ronaldo career goals.



Enjoy. 😮‍💨 pic.twitter.com/6CDd8Mejug — KM (@Kylian) September 5, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.