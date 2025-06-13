Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Ανακοινώνεται ο Τουμπά - Αυτός είναι το κόστος της μεταγραφής του

Ο Αχμέντ Τουμπά προανήγγειλε την ανακοίνωσή του από τον Παναθηναϊκό, με Βέλγο δημοσιογράφο να μιλά για το κόστος της μεταγραφής του

Παναθηναϊκός

Τη δεύτερη μεταγραφή του, μετά την απόκτηση του Γιώργου Κυριακόπουλου, επισημοποιεί ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» έφεραν στην Αθήνα τον Αχμέντ Τουμπά, με τον Αλγερινό στόπερ να περνά από ιατρικά και να βάζει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Ο δυναμικός κεντρικός αμυντικός μάλιστα προανήγγειλε την ανακοίνωσή του, ανεβάζοντας στα social media ένα τριφύλλι και μια κλεψύδρα.

Το κόστος της μεταγραφής του Τουμπά στον Παναθηναϊκό αναμένεται να φτάσει το 1 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι. Ποσό που θα καταβληθεί στην Μπασάκσεχιρ, η οποία έχει και τα δικαιώματά του.

Επόμενος στόχος του «τριφυλλιού» να κλείσει το συντομότερο δυνατόν και έναν αμυντικό μέσο, ο οποίος θα δώσει ύψος στον άξονα και θα είναι ικανός με την μπάλα στα πόδια. 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark