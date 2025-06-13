Τη δεύτερη μεταγραφή του, μετά την απόκτηση του Γιώργου Κυριακόπουλου, επισημοποιεί ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» έφεραν στην Αθήνα τον Αχμέντ Τουμπά, με τον Αλγερινό στόπερ να περνά από ιατρικά και να βάζει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Ο δυναμικός κεντρικός αμυντικός μάλιστα προανήγγειλε την ανακοίνωσή του, ανεβάζοντας στα social media ένα τριφύλλι και μια κλεψύδρα.

⏳☘️ … — Touba ahmed (@Toubaahmed59) June 12, 2025

Το κόστος της μεταγραφής του Τουμπά στον Παναθηναϊκό αναμένεται να φτάσει το 1 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι. Ποσό που θα καταβληθεί στην Μπασάκσεχιρ, η οποία έχει και τα δικαιώματά του.

✅🇬🇷 Panathinaïkos now closing on Ahmet Touba! Player’s already in Greece in order to complete the move. €1M deal for Istanbul Başakşehir. #mercato #KVM #JPL pic.twitter.com/cwwtt1p7gx — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 12, 2025

Επόμενος στόχος του «τριφυλλιού» να κλείσει το συντομότερο δυνατόν και έναν αμυντικό μέσο, ο οποίος θα δώσει ύψος στον άξονα και θα είναι ικανός με την μπάλα στα πόδια.

