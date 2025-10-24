Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Φέγενορντ, ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στα σημεία που έκριναν την αναμέτρηση και στις διακυμάνσεις της απόδοσης της ομάδας του.

Ο τεχνικός των «πρασίνων» τόνισε πως το «τριφύλλι» θα έπρεπε να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την ψυχολογική κατάρρευση που ακολούθησε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απουσίες βασικών παικτών, στα λάθη διαχείρισης μετά το προβάδισμα, αλλά και στη νοοτροπία που πρέπει να χτίσει η ομάδα για να σταθεροποιήσει τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματά της.

Τέλος, ρωτήθηκε αν ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με δεδομένο ότι ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στην Ελλάδα ώστε να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας, όμως αρνήθηκε να σχολιάσει κάτι πάνω σε αυτό.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την εικόνα του δευτέρου μέρους και τι έφταιξε:

«Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν πολύ διαβασμένη. Δεν τους αφήσαμε να παίξουν από τον άξονα. Τα παιδιά εξυπηρέτησαν πολύ καλά. Τους εξουδετερώσαμε, βάλαμε ένα γκολ, μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλο. Για μένα αυτό το δίλεπτο είναι που έκανε την διαφορά. Χάλασε το μυαλό μας εκεί. Δώσαμε τον αντίπαλο αυτό που ήθελε.

Εδώ και πολύ καιρό παίζουμε χωρίς πολύ σημαντικούς παίκτες στην ομάδα, όμως πρέπει να παίξουμε με την λύση που έχουμε. Μπορούσαμε εύκολα να διατηρήσουμε το προβάδισμα στο πρώτο μέρος και να μπούμε καλύτερα στο δεύτερο, όμως δεν τα καταφέραμε».

Για το γεγονός πως η ομάδα πολλές φορές όταν προηγείται δεν κερδίζει:

«Πολλά φταίνε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να δίνουμε τέτοιες ευκαιρίες στον αντίπαλο. Στο πρώτο μέρος δεν θυμάμαι την Φέγενορντ να έχει άλλη τελική, μία φύσει επιθετική ομάδα. Για κάποιο λόγο όταν δεχόμαστε γκολ, κάτι συμβαίνει. Νιώθουν το βάρος τα παιδιά. Υπάρχουν πράγματα να γίνουν για να μην συμβαίνει αυτό. Να πάρεις ένα φάουλ, να ηρεμήσεις το παιχνίδι. Όμως η μόνη σίγουρη λύση είναι οι συνεχόμενες νίκες.

Υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό τους. Φάγαμε γκολ και τώρα τι κάνουμε; Είναι κρίμα όμως γιατί η ομάδα έχει στοιχεία και πρέπει να τα βγάζει για όλο το ματς και όχι για διαστήματα».

Για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού:

«Δεν μπορεί να χάνεις τέτοιες ευκαιρίες στο επίπεδο αυτό (Τσέριν, Τετέ). Στη Βέρνη τις κάναμε γκολ. Όταν δίνεις μεγάλες ευκαιρίες στον αντίπαλο, δεν σου χαρίζει τίποτα. Οι ομάδες χτίζουν χαρακτήρα από τις νίκες. Τότε αποκτάς αυτοπεποίθηση και καλή ψυχολογία. Η καλή αμυντική λειτουργία δίνει αυτοπεποίθηση. Πρέπει να καταλάβουμε πως το μηδέν στην άμυνα είναι σημαντικό. Από κει πρέπει να ξεκινάς όταν είσαι φύσει επιθετική ομάδα. Θεωρώ πως η ομάδα αυτή μπορεί να δείξει καλύτερο πρόσωπο. Αδικεί τα παιδιά πολλές φορές το αποτέλεσμα. Και εκείνοι θα πρέπει να είναι πιο σκληροί με την αυτοκριτική τους. Να δώσουν περισσότερα, γιατί μπορούν».

Για το αν είναι το τελευταίο του παιχνίδι:

«Δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σ’ αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι που τελείωσε και τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε από αύριο».

