Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Φέγενορντ στo «Ντε Κάιπ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του φετινού Europa League.

Παρακολουθήστε LIVE ΕΔΩ την εξέλιξη της αναμέτρησης

Με τον Χρήστο Κόντη να καταλήγει στους «πράσινους» οι οποίοι θα βρίσκονται στο βασικό σχήμα στην αναμέτρηση με τους Ολλανδούς, πραγματοποιώντας τρεις αλλαγές σε σχέση με τον πρόσφατο αγώνα απέναντι στον Άρη.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόβσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Σιώπης, Καλάμπρια και Τσέριν θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς θα βρίσκονται στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.