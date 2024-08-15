Σχεδόν 4,5 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την αποφράδα ημέρα όπου ο Κόμπι Μπράιαντ μαζί με την κόρη του αλλά και άλλους φίλους τους, έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή της Καλιφόρνια.

Η αλήθεια είναι πως όσα χρόνια και αν περάσουν, η αγάπη και η λατρεία του φίλαθλου κοινού προς τον «Black Mamba» δεν θα «σβήσει» ποτέ, καθώς, ο θρυλικός άσος άφησε για πάντα ανεξίτηλο το όνομά του στην ιστορία του ΝΒΑ, βοηθώντας το να εξελιχθεί και να αναγνωριστεί και πέρα από τα όρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Πολλά προσωπικά του αντικείμενα έχουν τεθεί κατά καιρούς σε δημοπρασία, χτυπώντας πολύ υψηλές τιμές. Ακόμα και... αέρα από το τελευταίο του παιχνίδι μπορούσε να αγοράσει κανείς στο διαδίκτυο, δείγμα της φρενίτιδας που επικρατούσε για κάτι που αφορά τον Κόμπι.

Πριν από λίγες ημέρες, τέθηκε προς πώληση η ζακέτα προθέρμανσης που φορούσε ο Μπράιαντ στο τελευταίο του παιχνίδι της καριέρας του, στις 13 Απριλίου του 2016, όταν και πέτυχε 60 πόντους κόντρα στους Γιούτα Τζαζ στο «Last Dance» του στα μαγικά περκέ του ΝΒΑ.

Ένας συλλέκτης λοιπόν κατέβαλε το ποσό των 336 χιλιάδων δολαρίων για να αποκτήσει την κίτρινη αυτή ζακέτα, κερδίζοντας τον ανταγωνισμό μετά από 35 προσφορές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.