Έβγαλε τα μάτια του ο Παναθηναϊκός και το Final 4 περνάει από την Πόλη

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με τρίποντο του Γκραντ (3-0), με τον Γιούρτσεβεν να σκοράρει με φόλοου για το 5-0. Ο Τούρκος έκοψε τον Μπράιαντ, και στην εξέλιξη της φάσης ο Γκραντ έβαλε νέο μακρινό σουτ, εξαναγκάζοντας τον Μπάνκι σε γρήγορο τάιμ άουτ.

Η Εφές ξεκόλλησε με χουκ του Οσμάνι (8-2), πριν ο Πουαριέ καρφώσει για το 8-4. Ο Ντοζίερ μείωσε κι άλλο με τρίποντο (9-7), πριν ο Λάρκιν βάλει μπροστά τους Τούρκους με δικό του μακρινό σουτ για το 9-10.

Ο Όσμαν απάντησε με ανάποδο λέι απ, παίρνοντας και το φάουλ για το 12-10. Ο Ναν έβαλε τους πρώτους του πόντους, πριν το φόλοου κάρφωμα του Πουαριέ για το 14-12. Ο Γιούρτσεβεν σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ (18-12), με τον Λάρκιν να απαντά με τρίποντο για το 18-15. Ο Όσμαν εφόρμησε στο αντίπαλο καλάθι και κέρδισε βολές (20-15), με τον Μήτογλου να καρφώνει μετά από κλέψιμο του Γκραντ για το 22-15. Ο Όσμαν έβαλε πέντε σερί πόντους και έγραψε το 27-17 με τρίποντο. Ο Ναν με δύσκολο buzzer beater έγραψε το 29-17 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τρίποντα των Γιούρτσεβεν και Τόμπσον για το 32-20. Ο Ντοζίερ από κοντά και ο Οτούρου με κάρφωμα στο τρανζίσιον έκαναν μονοψήφια τη διαφορά (32-24), με τον Αταμάν να καλεί τάιμ άουτ. Ο Σλούκας έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό με τρίποντο (35-24), όμως ο Σμιτς βρήκε και αυτός εύστοχο σουτ από μακριά για το 35-27. Ο Όσμαν πήγε στη γραμμή και στρογγυλοποίησε τη διαφορά στους 10 (37-27), με τον Οτούρου να πετυχαίνει τρεις συνεχόμενους πόντους για το 37-30. Ο Μπράουν βρήκε στόχο από τη γωνία (40-30), με τον Οτούρου να καρφώνει ξανά συνεχόμενες φορές για το 40-34. Μετά από κλέψιμο του Σλούκα, ο Μπράουν στο τρανζίσιον έγραψε το 42-34. Με κάρφωμα του Πουαριέ, διαμορφώθηκε το 42-36 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με λέι απ του Ναν (44-36), με τον Όσμαν και τον Γκραντ να πετυχαίνουν συνεχόμενα τρίποντα για το 50-38. Ο Μήτογλου βρήκε και αυτός στόχο από μακριά (53-39), με τον Οτούρου να μειώνει με κάρφωμα για το 53-41. Ο Τόμπσον μείωσε με τρίποντο μετά από τάπα του Οτούρου στον Όσμαν (53-45), πριν ο Σλούκας πάει στη γραμμή και διαμορφώσει το 55-45. Ο Μπράιαντ απάντησε με δύο δικές του βολές (55-47), πριν βάλει και τρίποντο για το 55-50. Ο Ναν βρήκε στόχο από μέση απόσταση (57-50), πριν ο Σλούκας βάλει ένα φοβερό buzzer beater για το 60-50.

Το πρώτο καλάθι του τελευταίου δεκαλέπτου άργησε, πριν τελικά το βάλει ο Ντοζίερ για το 60-52. Ο ίδιος πέτυχε γκολ φάουλ (60-55), πριν δώσει λύση ο Γιούρτσεβεν για το 62-55. Ο Πουαριέ απάντησε με χουκ (62-57), ενώ οι Χουάντσο και Λάρκιν αντάλλαξαν τρίποντα για το 65-60. Ο Γουίλις έφερε σε απόσταση βολής την Εφές (65-62), με τον Πουαριέ να ρίχνει τη διαφορά στο καλάθι (66-64). Ο Ναν έδωσε κομβική λύση με γκολ φάουλ (69-64), με τον Ντοζίερ να μειώνει από κοντά σε 69-66. Ο Καλαϊτζάκης ευστόχησε σε δύο καθοριστικές βολές (71-66), και ο Ντοζίερ απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 71-68. Ο Γκραντ και ο Πουαριέ αντάλλαξαν καλάθια για το 73-71, ενώ ο Λάρκιν ισοφάρισε με λέι απ για το 73-73. Μετά από χαμένο τρίποντο του Χουάντσο, ο Λάρκιν έβαλε ένα μεγάλο σουτ για το 73-76. Ο Ναν αστόχησε σε τρίποντο και ο Πουαριέ έβαλε μία βολή (73-77), όμως ο Αμερικανός γκαρντ έβαλε ένα πολύ δύσκολο σουτ για το 76-77. Ο Λάρκιν πήγε στη γραμμή και έβαλε τις βολές του (76-79), ο Ναν έχασε δύο τρίποντα και το ματς έληξε.

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 42-36, 60-50, 76-79

