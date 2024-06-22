Τρεις νίκες σε... μία κούρσα πέτυχε η Νόρα Δράκου στα 50 μέτρα ελεύθερο. Η Ελληνίδα αθλήτρια κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, σπάζοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ έπιασε και το όριο για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Νόρα Δράκου πήγε στο Βελιγράδι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου σε πολύ καλή κατάσταση και το απέδειξε με τις επιδόσεις της, καθώς είχε ήδη κατακτήσει ένα ακόμα ασημένιο μετάλλιο, στα 50 μέτρα ύπτιο.

Τη σημερινή κούρσα στα 50 μέτρα ελεύθερο κέρδισε η Πέτρα Σενάνσκι από την Ουγγαρία.

Η Νόρα Δράκου πέτυχε χρόνο 24,59, σπάζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 24,89.

