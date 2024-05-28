Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε εύκολο έργο στον πρώτο γύρο του Roland Garros, καθώς ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο του Μάρτον Φούτσοβιτς και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση, σε αντίθεση με τον Ράφα Ναδάλ, που αποκλείστηκε από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στη... δική του διοργάνωση.

Ο Έλληνας τενίστας, πάντως, αποθέωσε μέσω δηλώσεών του τον «Ράφα» και τον χαρακτήρισε ίνδαλμά του, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον αντίπαλό του στο γαλλικό τουρνουά, Ντάνιελ Αλτμάιερ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον Ναδάλ: «Ο Ράφα για εμένα αποτελεί ίνδαλμα στις χωμάτινες επιφάνειες. Η αγωνιστικότητά του και η κυριαρχία που έχει επιβάλλει στο Tour τα τελευταία χρόνια είναι κάτι αξιοθαύμαστο. Έχει φέρει το τένις στο χώμα σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Τον θαυμάζω πάρα πολύ και νιώθω ότι μπορώ να μάθω πολλά από το παιχνίδι του».

Για τον επόμενο αντίπαλό του, Ντάνιελ Αλτμάιερ: «Τον γνωρίζω καλά γιατί παίξαμε μαζί στις μικρότερες κατηγορίες juniors, οπότε ξέρω πως παίζει. Έχει επίσης ρεβέρ με ένα χέρι, μάχεται και παίζει σχετικά μακριά από το γήπεδο. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθεί να παίξει με πολύ spin, παίρνει το χρόνο του και παίζει βαθιά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.