Κληρώνει για Ολυμπιακό και μαθαίνουν τα... επόμενα εμπόδιά τους ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ

Το μεσημέρι της Δευτέρας από τις 13:00 και μετά θ' αποκτήσει έντονο ενδιαφέρον για τις τρεις από τις συνολικά πέντε ομάδες που θα βρεθούν στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

Πλην της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ που θα περιμένει τις αρχές Αυγούστου, αφού συμμετέχει στα playoffs του Champions League, αλλά και του ΟΦΗ που θα βρεθεί στο ίδιο σημείο των προκριματικών του Europa League, οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ περιμένουν νέα εντός της ημέρας...

Εξασφαλίζοντας το προνόμιο να βρεθεί στον 3ο προκριματικό γύρο κι όχι στον 2ο, όπως όριζε η θέση στην οποία τερμάτισε την περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα (ελέω Άστον Βίλα και 4ης θέσης στην Premier μαζί με την κατάκτηση του Europa League), ο Ολυμπιακός θα μάθει την ομάδα που θ’ αντιμετωπίσει στις αρχές Αυγούστου, στην προσπάθεια να βρεθεί στη League Phase του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του θα ενημερωθεί για το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει το επόμενο εμπόδιό του στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον φυσικά το «τριφύλλι» κάνει το χρέος του απέναντι στην Πάκσι, αρχίζοντας από αυτή την εβδομάδα και το πρώτο ματς με τους Ούγγρους.

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, προετοιμάζεται μεν για τις αναμετρήσεις με την Ντινάμο Κιέβου στον 2ο προκριματικό του Europa League και θα μάθει κι εκείνος το ζευγάρι απ’ όπου ο νικητής θα κοντραριστεί με τη νυν ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Σημειώνεται πως αν αποκλειστεί ο «δικέφαλος του βορρά» σε αυτή τη φάση όπου βρίσκεται τώρα, θα μεταφερθεί στον 3ο προκριματικό του Conference League και πάλι θα μάθει εντός της ημέρας για την αναμέτρηση από την οποία θα βγει ο αντίπαλός του.

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