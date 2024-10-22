Πετρούσεφ: «Μια ανάσα από τον Ερυθρό Αστέρα»

Μια ανάσα από την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα είναι ο Φίλιπ Πετρούσεφ, σύμφωνα με τη σερβική ιστοσελίδα meridiansports.rs.



Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα αναφέρει: «Ο παίκτης της Εθνικής Σερβίας ξεκίνησε τη σεζόν στον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα να τον αφήσει νωρίτερα λόγω των τραυματισμών των Φαλ και Μιλουτίνοφ.

Ωστόσο, καθώς οι δύο σέντερ ανάρρωσαν και με δεδομένο ότι οι Πειραιώτες ενισχύθηκαν αρκετά στην ίδια θέση, ήταν λογικό να δοθεί δανεικός ο Πέτρουσεφ».

