Επίσημο: Στον ΠΑΟΚ ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

Ντύθηκε στα ασπρόμαυρα ο Άλεξ Αντετοκούνμπο!



Την απόκτηση του 23χρονου άσου ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, με τον μέχρι πρότινος παίκτη της Ποντγκόριτσα να υπογράφει συμβόλαιο έως το φινάλε της τρέχουσας σεζόν.

Η ανακοίνωση

Η ομάδα τουπροσθέτει έναν φόργουορντ στο ρόστερ της για περισσότερο βάθος και ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου.Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει την συμφωνία με τον καλαθοσφαιριστή Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα αγωνιστεί στην ομάδα μας ως το τέλος της σεζόν 2024-25. Καλωσορίζουμε τον Άλεξ στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ!Ο Αλέξανδρος Εμέκα Αντετοκούνμπο γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Αυγούστου του 2001 και είναι ο μικρότερος σε ηλικία από τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και ο τέταρτος μετά τον Γιάννη, τον Θανάση και τον Κώστα, που παίζει επαγγελματικό μπάσκετ! Έχει ύψος 2μ.03, αγωνίζεται ως φόργουρντ και με τον ΠΑΟΚ mateco θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη Stoiximan GBL.Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έπαιξε μπάσκετ στις ΗΠΑ και στο Dominican High School. Το 2020, παρά το γεγονός ότι είχε προσφορές για υποτροφίες από φημισμένα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, προτίμησε να έρθει στην Ευρώπη και να αγωνιστεί τη σεζόν 2020-21 στην Ισπανία με την Murcia. Αγωνίστηκε σε ένα παιχνίδι στην ACB, ενώ με την 2η ομάδα της Murcia αγωνίστηκε στην Liga EBA και στο ντεμπούτο του στις 18/10/2020 πέτυχε 28 πόντους με 6/9 τρίποντα!Τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε στη GLeague με τους Raptors 905 σε 15 παιχνίδια (2,6 πόντοι και 1,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο), ενώ στη διάρκεια της περσινής σεζόν (2022-23), έπαιξε σε 32 αγώνες με τους Wisconsin Herd στη GLeague με 5,8 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στις 22/3/2023 πραγματοποίησε το καλύτερό του παιχνίδι, πετυχαίνοντας 20 πόντους και κατεβάζοντας 10 ριμπάουντ, στη νίκη του Wisconsin επί των Grand Rapids με 129-114.Στη διάρκεια της σεζόν 2023-24, αγωνίστηκε αρχικά στη GLeague με τους Wisconsin Herd (5,9 πόντοι και 3,3 ριμπάουντ σε 34 παιχνίδια), ενώ στη συνέχεια έπαιξε στη Λιθουανία με την Mazeikai (8 πόντοι, 2,3 ριμπάουντ σε 13 παιχνίδια).Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στο Μαυροβούνιο με την KK Podgorica, με την οποία πρόλαβε να παίξει σε τρία παιχνίδια, για να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.