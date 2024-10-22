ΔΕΑΒ: Καλεί σε ακρόαση ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και 5 φυσικά πρόσωπα για φαινόμενα βίας

Το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ συνεχίζεται…



Μετά τις κλήσεις του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, ήταν η σειρά της ΔΕΑΒ τώρα για να καλέσει σε ακρόαση τόσο την ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Φυσικά, σε ακρόαση κλήθηκαν και πέντε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν κατονομάζονται, αλλά προφανώς καταλαβαίνουμε πως είναι οι εμπλεκόμενοι του όλου σκηνικού, δηλαδή οι Λαμέλα, Βέγκα, Λουτσέσκου, Γιαντσίδης και Καλταμπανίδης.Οι κλήσεις σε ακρόαση αφορούν φαινόμενα βίας, που σχετίζονται με τον αθλητισμό, όπως αναφέρεται από τη1. Με την υπ' αριθμ. 54/2024 Απόφασή της επέβαλε, σε βάρος των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων «ΑΟ Ιωνικός Νίκαιας» και «ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»α) διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500) ευρώ εις έκαστον εξ' αυτών, καθώς καιβ) απαγόρευση χρήσης του συνόλου των κερκίδων της αθλητικής εγκατάστασης, την οποία χρησιμοποιούν ως έδρα τους οι ομάδες Εφήβων Καλαθοσφαίρισης αυτών, που μετέχουν στο οικείο πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΝΑ περιόδου 2024-2025, για πέντε (5) αγωνιστικές ημέρες οιασδήποτε επίσημης εγχώριας διοργάνωσης εις έκαστον εξ' αυτών.Η Απόφαση αφορά σε παράβαση, ήτοι για εκτεταμένα επεισόδια (συμπλοκές) που έλαβαν χώρα μεταξύ αθλητών, προπονητών, παραγόντων και φιλάθλων τους στην αθλητική εγκατάσταση του Δ.Α.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΠΛΑΤΩΝ», κατά τη διάρκεια του μεταξύ τους αγώνα καλαθοσφαίρισης που διεξήχθη στις 15-10-2024 για την διοργάνωση του πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας Καλαθόσφαιρας Εφήβων της ΕΣΚΑΝΑ, αγωνιστικής περιόδου 2024/2025.2. Καλεί σε ακρόαση τις ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ ΑΕΚ καθώς και πέντε φυσικά πρόσωπα (προπονητή, τεχνικό διευθυντή, δύο φροντιστές και ποδοσφαιριστή) αναφορικά με φαινόμενα βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό και φέρονται ότι έλαβαν χώρα αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων, μεταξύ των ομάδων «ΠΑΕ ΑΕΚ-ΠΑΕ ΠΑΟΚ» στις 20-10-2024 στο γήπεδο OPAP ARENA, για το πρωτάθλημα Stoiximan Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2024/2025.Εφαρμογή άρθρου 9 του ν.5085/2024.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.