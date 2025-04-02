Για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού ο Έβανς

Μία ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε η λίστα με τους παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Άλμπα Βερολίνου.

Σε αυτή βρίσκεται και ο Κίναν Έβανς, για πρώτη φορά από την ημέρα που αποτελεί μέλος του «ερυθρολεύκου» ρόστερ!

Ο Αμερικανός τις τελευταίες ημέρες συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί πριν από περίπου έναν χρόνο όταν ακόμη αγωνιζόταν στη Ζάλγκιρις.

Όπως μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Έβανς αναμένεται να είναι και στη 12άδα του αγώνα και ενδεχομένως να πάρει και χρόνο συμμετοχής στο ματς.

Από την αποστολή απουσιάζουν οι Μουστάφα Φαλ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ, Λούκα Βιλντόζα, Τόμας Γουόκαπ και Νέιθαν Μενσά.

