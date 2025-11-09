«Καθάρισε» την αξιόμαχη Κηφισιά και… περιμένει στην κορυφή ο Ολυμπιακός

Λύγισε την Κηφισιά στην «ερυθρόλευκη» Νίκαια ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 3-1 των σκληροτράχηλων γηπεδούχων για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Με αποτέλεσμα να ανέβουν στην κορυφή του πρωταθλήματος, όπου θα παραμείνουν σε περίπτωση μη νίκης του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού το βράδυ.

Ο Νασιμέντο άνοιξε το σκορ στο 37’ με ωραίο γκολ και ο Παντελίδης ισοφάρισε στο 47’ για την ομάδα του Λέτο. Ο Ελ Κααμπί με δύο πέναλτι (57’, 70’) από ισάριθμες προσπάθειες του Ζέλσον έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων. Με δέκα αγωνίστηκε η Κηφισιά από το 61’ λόγω κόκκινης (με δύο κίτρινες) του Μαϊντάνα.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 η Κηφισιά. Στο τέρμα ο Ραμίρες, με την τετράδα της άμυνας να συνθέτουν (απ’ τα δεξιά προς τα αριστερά) Σιμόν, Πόκορνι, Σόουζα και Λαρουσί. Οι Έμπο και Πόμπο στα χαφ, με την τριάδα Παντελίδη, Ζέρσον και Βιγιαφάνιες να είναι πίσω από τον φορ Τετέι.

Το 4-2-3-1 επέλεξε αυτήν τη φορά ο Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης, οι Ρέτσος και Πιρόλα στο τέρμα, με τους Ροντινέι και Ορτέγκα στα μπακ. Ο Μουζακίτης είχε τον Νασιμέντο στο πλευρό του, Ζέλσον και Ποντένσε στα «φτερά», με τον Τσικίνιο να είναι πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο ξεκίνημα, έχοντας όμως κάποιες προσπάθειες από… αέρος, με πιο χαρακτηριστική μία ημιτελή, από σέντρα του Ποντένσε που έδιωξε ο Εμπό. Ωστόσο, η πρώτη μεγάλη φάση άνηκε στην Κηφισιά. Ο Τετέ ελίχθηκε από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Σιμόν που γύρισε και ο Λαρουσί αστόχησε από το ύψος του πέναλτι στο 8’.

Δέκα λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε ωραίο ελιγμό του Ζέλσον παράλληλα με την περιοχή, με το δυνατό του σουτ να βρίσκει στον Σόουζα και να περνάει εκτός σε κόρνερ. Στο επόμενο λεπτό οι Πειραιώτες έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα, αλλά δεν έγινε το 0-1. Ο Ποντένσε κινήθηκε από τα αριστερά, έπειτα από… μπιλιάρδο στους παίκτες της Κηφισιάς, έφτασε στον Τσικίνιο που έστρωσε στον Μουζακίτη, ο οποίος πλάσαρε τον Ραμίρες. Ωστόσο, η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή του άουτ πριν γίνει κάτοχός της ο Πορτογάλος εξτρέμ.

Στο 25’ ο Ολυμπιακός είχε τεράστια ευκαιρία για το 1-0. Ο Νασιμέντο έκανε ωραία μπαλιά, ο Ελ Κααμπί έκανε το κοντρόλ και εκτέλεσε, με την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 37’. Ο Ροντινέι τροφοδότησε από τα δεξιά τον Νασιμέντο, ο οποίος πάτησε περιοχή και εκτέλεσε από δύσκολη γωνία τον Ραμίρες, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Με την είσοδο στις καθυστερήσεις ο Ζέλσον είχε καλή κίνηση, αλλά αρκετά άστοχο σουτ από τα όρια της περιοχής. Στο 45’+3’ ο Ολυμπιακός έστειλε και πάλι την μπάλα στα δίχτυα, με τον Ροντινέι να εκτελεί φάουλ από τα δεξιά και τον Ρέτσο να νικάει τον Ραμίρες. Ωστόσο, το τέρμα ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ του Έλληνα αμυντικού.

Ο Λέτο έκανε τριπλή αλλαγή με το ξεκίνημα του β’ μέρους (Μαϊντάνα, Αμανί και Τζίμας αντί των Λαρουσί, Βιγιαφάνιες και Σόουζα) και στα… καπάκια βρήκε το γκολ της ισοφάρισης. Από μακρινή μπαλιά του Πομπό, έκανε κεφαλιά ο Πόκορνι και δεύτερη ο Σιμόν, με τον Παντελίδη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά στο 47’.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι στο 56’. Ο Ζέλσον δέχθηκε το μαρκάρισμα από τον Αμανί, ο οποίος του έβαλε τα χέρια στην πλάτη και τον έσπρωξε. Ο Ελ Κααμπί ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα κέντρο και ψηλά, με τον Ραμίρες να επιλέγει δεξιά.

Στο 60’ ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για το 3-1, με τον Ζέλσον να ελίσσεται από τα αριστερά και να κάνει γύρισμα με την μπάλα να φτάνει στον Ροντινέι που πλάσαρε και έπειτα από κόντρα κατέληξε στο οριζόντιο το σουτ. Στο επόμενο λεπτό η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Μαϊντάνα πάτησε τον Ζέλσον και αντίκρισε κίτρινη κάρτα, η οποία ήταν η δεύτερη.

Στο 70’ ο Ολυμπιακός κέρδισε δεύτερο πέναλτι, με τον Αμανί (και πάλι) να βρίσκει την μπάλα με το χέρι στο γύρισμα του Ποντένσε. Ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε στη δεξιά γωνία του Ραμίρες, που επέλεξε σωστά, αλλά δεν απέτρεψε το 1-3.

