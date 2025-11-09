Ξεμπέρδεψε εύκολα με την Καρδίτσα στο εντυπωσιακό ντεμπούτο του Έβανς ο Ολυμπιακός

Ξεμπέρδεψε εύκολα με την Καρδίτσα στο εντυπωσιακό ντεμπούτο του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση επιθετικά και πρόσφεραν μπόλικο θέαμα στους φίλους τους που έδωσαν δυναμικό «παρών» στο ΣΕΦ, παίρνοντας τη νίκη με 102-82 και διευρύνοντας το αήττητο σερί τους (6 στα 6) στην Stoiximan GBL!

Έκανε... θραύση ο Κίναν Έβανς, ο οποίος πάτησε παρκέ για πρώτη φορά μετά από την πολύμηνη απουσία του, αγωνίστηκε για 19:20' και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 15 πόντους (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές), 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο! Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Ντόρσεϊ (19π, με 4/6 τρίποντα), ενώ από 15 πόντους είχαν Χολ, Φουρνιέ και Πίτερς. Εκτός δωδεκάδας για λόγους ξεκούρασης έμειναν Μιλουτίνοφ, Γουόκαπ και Γουόρντ, μαζί με τους ΜακΚίσικ και Φαλ.

Όσον αφορά την Καρδίτσα, έπεσε στο 2-3, έχοντας για κορυφαίους της τους Μπ. Τζέφερσον (16π με 3/5 τρίποντα) και Ντ. Τζέφερσον (14π, 6 ριμπ, 6 ασίστ).

Για τον Ολυμπιακό, ακολουθούν οι αναμετρήσεις του με Ζάλγκιρις (12/11, 21:15) στο ΣΕΦ και Αρμάνι Μιλάνο (14/11, 21:30) στην Ιταλία, για τη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας, ενώ για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στην Πάτρα. Από την άλλη, η Καρδίτσα μεσοβδόμαδα θα φιλοξενήσει την Οστάνδη για το BCL και στη συνέχεια θα υποδεχθεί το Περιστέρι.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Μπ. Τζέφερσον να βάζει το πρώτο καλάθι και με τον Ολυμπιακό να κάνει διαδοχικά λάθη στις επιθέσεις του, βρίσκοντας τελικά λύσεις επιθετικά από τον Χολ, ο οποίος με σερί καλάθια του ισοφάρισε σε 4-4. Ο Ντόρσεϊ με το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι έβαλε για πρώτη φορά μπροστά τους «ερυθρόλευκους» (7-6), ενώ Μπ. Τζέφερσον και Παπανικολάου ευστόχησαν και εκείνοι από μακριά, ενώ ο Χολ με εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα έκανε το 16-9! Ο Μπ. Τζέφερσον με συνεχόμενους πόντους του μείωσε σε 16-14, ο Ντόρσεϊ με το δεύτερο τρίποντό του έκανε το 21-14, ο Καμπερίδης μείωσε σε 21-19, ενώ ο Χολ έγινε από νωρίς διψήφιος, πριν ο Χόρχλερ διαμορφώσει το 24-21 με τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Έβανς να μπαίνει στο παρκέ καταχειροκροτούμενος και… να ανοίγει λογαριασμό με το πρώτο τρίποντό του, ενώ ο Καμπερίδης απάντησε για το 27-24. Ακολούθησε ένα σερί 11-2 του Ολυμπιακού, με τον Έβανς να δίνει και την πρώτη του ασίστ για τρίποντο του Πίτερς και με τους Πειραιώτες να προηγούνται για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (37-26), έχοντας 5/7 τρίποντα! Ο Τζέφερσον έφτασε τους 13 πόντους με3/4 τρίποντα, μειώνοντας σε 37-32, Πίτερς και Λαρεντζάκης με δικά τους τρίποντα έκαναν το 43-33. Ο Αντετοκούνμπο με συνεχόμενα καρφώματά του διαμόρφωσε το 47-39, ενώ ο Λι με buzzer-beater τρίποντο με ταμπλό και με λέι απ του έβαλαν τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +16 (55-39), με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Οι ομάδες επέστρεψαν από τα αποδυτήρια με τον Έβανς να σερβίρει alley-oop κάρφωμα στον Χολ και να ευστοχεί στο δεύτερο τρίποντό του για το 62-44, ενώ έδωσε την ασίστ στον Ντόρσεϊ, ο οποίος έβαλε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +21 (65-44)! Η Καρδίτσα με μικρό της σερί μείωσε σε 65-52, ο Έβανς με το πρώτο του δίποντο (λέι απ), έφτασε τους 8 προσωπικούς πόντους, ενώ ο Ντ. Τζέφερσον με τρίποντό του έκανε το 67-55. Ο Ντόρσεϊ έκανε το 72-55 με το τέταρτο τρίποντό του σε πέντε προσπάθειές του, ενώ σκόραρε ξανά από την 7η ασίστ του Παπανικολάου, για το 74-58. Ο Έβανς πήρε αντιαθλητικό και έβαλε τις βολές για να γίνει διψήφιος και να ακούσει τους φίλους του Ολυμπιακού να τραγουδούν ρυθμικά το όνομά του, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το δεκάλεπτο όντας μπροστά με 78-64!

Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν την αντεπίθεσή τους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου εκμεταλλευόμενοι την χαλάρωση των γηπεδούχων στην άμυνα, πλησιάζοντας μέχρι και το 84-75 με ένα τριποντο του Δίπλαρου, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά ρυθμό, ξεφεύγοντας με 90-75 με τρίποντο του Φουρνιέ και καλάθι-φάουλ του Έβανς! Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά, με τον Ντόρσεϊ να παίρνει φάουλ για τρεις βολές με 0,2'' για τη λήξη, ενώ ο Αντεοτοκούνμπο έκανε αντιαθλητικό, με το τελικό σκορ να είναι το 102-82.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 55-39, 78-64,

