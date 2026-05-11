Ολυμπιακός: Στήριξη από τον κόσμο και «τελικός» με Παναθηναϊκό για τη δεύτερη θέση

Ο Ολυμπιακός στρέφεται στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον κόσμο να στέλνει μήνυμα στήριξης μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ και τη μάχη για τη 2η θέση ανοιχτή

Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή των playoffs, γνωρίζοντας πως η δεύτερη θέση αποτελεί τον μοναδικό ρεαλιστικό στόχο μέχρι το φινάλε.

Το 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη διαμορφώνει τα δεδομένα, αλλά δεν αλλάζει την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση στα δύο παιχνίδια που απομένουν.

Το πιο ηχηρό μήνυμα, πάντως, ήρθε από την εξέδρα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού στάθηκε δίπλα στην ομάδα, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και επιλέγοντας να χειροκροτήσει στο φινάλε, παρά την απογοήτευση για την απώλεια του τίτλου.

Το ίδιο ισχύει και για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να αποθεώνεται, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα τη στήριξη προς το πρόσωπό του.

Η εικόνα στο φαληρικό γήπεδο αφήνει μια διπλή ανάγνωση. Από τη μία, η ομάδα δείχνει διάθεση, ένταση και δημιουργεί προϋποθέσεις για να πάρει αυτό που θέλει στο γήπεδο. Από την άλλη, η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια παραμένει το στοιχείο που κάνει τη διαφορά και καθορίζει τα αποτελέσματα.

Στα αποδυτήρια, η προσέγγιση είναι ξεκάθαρη: το πρωτάθλημα αποτελεί παρελθόν, αλλά η σεζόν δεν έχει τελειώσει. Η μάχη για τη δεύτερη θέση περνά μέσα από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόνο τη νίκη για να παραμείνει «ζωντανός». Παράλληλα, το βλέμμα είναι στραμμένο και στα υπόλοιπα αποτελέσματα, καθώς η ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ δεν ευνοεί τους «ερυθρόλευκους».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
