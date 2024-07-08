Καρέ-καρέ η άφιξη του Βιλντόσα στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Για τα… διαδικαστικά ήρθε στην Ελλάδα ο Λούκα Βιλντόσα.

Ο Αργεντινός γκαρντ αφίχθη τα ξημερώματα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του με τον Ολυμπιακό.

Ο αθλητής έκανε την εμφάνισή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», φορώντας μπλουζάκι της νέας του ομάδας, και πόζαρε χαμογελαστός στον φωτογραφικό φακό, παρότι ήρθε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Αθήνα.

Ο 28χρονος γκαρντ αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη στο ρόστερ των Πειραιωτών, οι οποίοι πριν από μερικές ημέρες ανακοίνωσαν την επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ και ακολούθησε η μεταγραφή του Κίναν Έβανς, παρότι είναι τραυματίας και θα επιστρέψει στο β’ μισό της επόμενης σεζόν.

