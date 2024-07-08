Δύσκολα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Σλούκας και Κ. Αντετοκούνμπο

Η αποστολή πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες επετεύχθη για την Εθνική ομάδα, αλλά υπάρχει και συνέχεια. Μετά την επιτυχία στο Προολυμπιακό Τουρνουά, οι Έλληνες διεθνείς θα απολαύσουν 3-4 μέρες ξεκούρασης και… μίνι αποδράσεων για να φορτίσουν τις μπαταρίες τους μέχρι να αρχίσει και πάλι η προετοιμασία, αυτή τη φορά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Άλλωστε στις 27 Ιουλίου αρχίζει, με το παιχνίδι κόντρα στον Καναδά, η παρουσία της ομάδας στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, ενώ θα γίνουν πιθανότατα δύο φιλικά για την καλύτερη προετοιμασία της.

Όσον αφορά στους τραυματίες, τα νέα μάλλον δεν είναι αισιόδοξα, αφού οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του Κώστα Σλούκα και του Κώστα Αντετοκούνμπο για να είναι διαθέσιμοι. Χωρίς η συμμετοχή τους να έχει ακόμη αποκλειστεί, τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά για τον 34χρονο γκαρντ, που βάσει αρχικών εκτιμήσεων θα χρειαζόταν 4-6 εβδομάδες για να επανέλθει, ενώ ο 27χρονος σέντερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις στις αρχές της εβδομάδας για να γίνει πιο ξεκάθαρη η εικόνα.

Θεωρείται δεδομένο πως στην προετοιμασία, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες πλέον, θα κληθούν τουλάχιστον δύο επιπλέον παίκτες, με τον Γιάννη Κουζέλογλου και τον Νίκο Χουγκάζ υποψήφιους για τη θέση στους ψηλούς.

