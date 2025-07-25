Καράιτσιτς: «Μπορώ να υποσχεθώ στους φίλους του Άρη αίμα, δάκρυα και ιδρώτα»

Ο Άρης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μπόγκνταν Καράιτσιτς (πρώην συνεργάτη του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς), ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και έγινε ο πρώτος τεχνικός της εποχής Ρίτσαρντ Σιαό στους «κίτρινους».



Μάλιστα, ο Σέρβος βρέθηκε στο «Nick Galis Hall» μαζί με τον General Manager της ΚΑΕ, Νίκο Ζήση, ο οποίος τον «ξενάγησε» στο γήπεδο, στα γραφεία της ομάδας και στο Μουσείο Μπάσκετ του Άρη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Καράιτσιτς:

Και όσα είπε ο Νίκος Ζήσης:

Η κάμερα της ομάδας κατέγραψεαπό τη συγκεκριμένη επίσκεψη, με τουςκαινα μιλούν γι' αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα τους.«Για μένα προσωπικά σημαίνει πολλά να είμαι μέρος της ιστορίας ενός συλλόγου όπως ο Άρης. Ξέρετε, είναι ένας από τους καλύτερους και πιο ιστορικούς συλλόγους στην Ευρώπη. Με όλη την παράδοση και την ιστορία που το κλαμπ έχει από το παρελθόν,Η δουλειά μας εδώ είναι να απολαύσουμε τη διαδικασία και να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Ελπίζω να καταφέρουμε να ξαναζωντανέψουμε την ιστορία και όλες τις ευχάριστες μνήμες για όλους τους φίλους του Άρη.Αυτόι είναι λοιπόν εκείνο που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ σε όλους τους φιλάθλους μας είναι τρία πράγματα: Αίμα, δάκρυα και ιδρώτα. Όποτε ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις τον Άρη, όλοι θα ξέρουν ότι θα παίζουμε σκληρό μπάσκετ. Θα δίνουμε την μεγαλύτερή μας προσπάθεια για να ικανοποιήσουμε τους οπαδούς μας και να τους ευχαριστήσουμε που υποστηρίζουν τον Άρη.Ο Νίκος είναι ένας από τους κύριους λόγους που είμαι φυσικά εδώ. Όταν μιλάει, πάντα λέει “με ειλικρίνεια” και εγώ πάντα λέω “για να είμαι ειλικρινής”. Για αυτό ταιριάζουμε τόσο επειδή η ειλικρίνεια κάτι που αμέσως μας ένωσε και και αυτό πιστεύω θα μας οδηγήσει σε μια καλή συνεργασία εδώ. Είναι ένας πολύ ειλικρινής και καλός άνθρωπος. Ένας θρυλικός παίκτης του ελληνικού μπάσκετ που κέρδισε πολλούς τίτλους με την Εθνική Ομάδα και το να πιστεύει σε εμένα είναι μεγάλη τιμή.Είναι μια ειλικρινής σχέση που έχουμε εμείς και επεκτείνεται και στην διοίκηση και αυτός είναι ο κύριος λόγος που χαίρομαι περισσότερο γιατί η “ειλικρίνεια” ήταν η πιο συχνή λέξη στην επικοινωνία μας.Για μένα η επιτυχία είναι η καλή και σκληρή καθημερινή δουλειά που θα φέρει καλά αποτελέσματα. Αλλά και πάλι επιτυχία είναι η καθημερινή δουλειά που θα μας κάνει να νιώσουμε άνετοι και θα μας κάνει να δώσουμε τα πάντα για τον Άρη.Ας έχουμε ακόμα περισσότερο πάθος, ας το ελέγξουμε με τον σωστό τρόπο γιατί θέλουμε να έχουμε υψηλές αξίες σαν οργανισμός. Και ας έχουμε όλοι υπομονή, ας εμπιστευτούμε τη διαδικασία και ας κάνουμε πάλι τον Άρη, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο στην Ευρώπη».«Οι βασικοί μας στόχοι είναι να δουλέψουμε σκληρά, ταπεινά και να εφαρμόσουμε τις ξεκάθαρες ιδέες που έχουμε με τον κόουτς στο παρκέ. Θα υπάρχουν σίγουρα δυσκολίες στη διαδρομή, αλλά εφόσον δουλεύουμε σε αυτό το σκεπτικό πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα.Ο λόγος της επιλογής του κόουτς ήταν πολυσύνθετος. Θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής με μεγάλη προοπτική. Πλέον, στο μπάσκετ του 2025 να λέμε ότι ένας προπονητής παίζει άμυνα ή επίθεση, δεν ισχύει. Για να είσαι μια καλή και σταθερή ομάδα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να παίξεις σπουδαίο μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ.Ξέρει να δουλεύει και με νεαρούς και εξελίξιμους παίκτες και είναι και αυτό κομμάτι της απόφασης. Ότι ξέρουμε ότι είναι ένας προπονητής που μπορεί να το κάνει αυτό.Πρέπει να έχεις φλόγα μέσα σου σαν άνθρωπος, να προσπαθείς να ξεπερνάς δυσκολίες. Θα έρθουν καλές και δύσκολες στιγμές, το θέμα είναι να έχεις αυτό το κίνητρο, αυτή την φλόγα ώστε να είσαι επιτυχημένος. Αυτή τη φλόγα θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο, ώστε να ταυτιστεί και αυτός με την προσπάθεια».

