Mundo Deportivo: «Ο ΠΑΟΚ έκανε ήδη αίτηση για Ευρωλίγκα»

Ο ΠΑΟΚ είναι, μαζί με την Χάποελ Ιερουσαλήμ και την Ρόμα αλλά πιθανώς και μια ομάδα από το Άμπου Ντάμπι, οι ομάδες που χτυπούν την πόρτα της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 2026/27. Σύμφωνα με την El Mundo Deportivo, ο Δικέφαλος του Βορρά έκανε ήδη αίτηση για να κερδίσει μια θέση στη νέα σεζόν.

Άλλωστε με τη Μονακό στα πρόθυρα χρεοκοπίας, τις ομάδες του Ισραήλ «ξεσπιτωμένες» μέχρι νεωτέρας, όπως και την Ντουμπάι BC, αλλά και με το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων σε 22, υπάρχουν θέσεις που πρέπει να καλυφθούν.

«Αυτός ο ιστορικός ελληνικός σύλλογος μπάσκετ έχει περάσει πολλά χρόνια στη σκιά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μετά την αγορά της ομάδας από τον Έλληνα δισεκατομμυριούχο Αριστοτέλη Μυστακίδη τον περασμένο Νοέμβριο. Είναι ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες στον κόσμο, με περιουσία που έχει χτίσει κυρίως στον τομέα της εξόρυξης. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η ομάδα έχει ήδη υποβάλει αίτηση για άδεια EuroLeague για την επόμενη σεζόν. Και για τον σκοπό αυτό, δραστηριοποιείται ήδη στην αγορά μεταγραφών για να χτίσει μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα», αναφέρει η ισπανική εφημερίδα.

