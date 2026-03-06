Το μπάσκετ για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι σαν οξυγόνο, από την ηλικία των εννέα ετών.

Σήμερα, στα 41 του χρόνια πλέον, είναι σαφές ότι πλησιάζει στη «δύση» της καριέρας του. Δεν ξέρει πότε θα «κρεμάσει» τα παπούτσια του, αλλά ξέρει πώς θα νιώσει.

«Σαν να χάνεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και να κάνεις κηδεία», είπε ο Τζέιμς σε αποκλειστική συνέντευξη στην California Post.

«Νομίζω ότι όταν αποσυρθώ, θα είναι γιορτή. Θα είναι μια γιορτή για όλα όσα κατάφερα στο άθλημα».

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ξεκίνησε σε ηλικία 18 ετών με πολύ υψηλές προσδοκίες, όταν επιλέχθηκε από την Κλίβελαντ ως ο Νο 1 συνολικά στο ντραφτ του 2003. Συνήθως η πίεση είναι μεγάλη για τους παίκτες, ωστόσο, ο Τζέιμς δεν πτοήθηκε, έγινε το πρόσωπο του πρωταθλήματος για δύο ολόκληρες δεκαετίες!

Είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει στην 23η σεζόν του και εξακολουθεί να είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ, με μέσο όρο 21,6 πόντους (50,2% ευστοχία), 7,0 ασίστ και 5,7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Προς τη «δύση» της καριέρας του

Ο σπουδαίος μπασκετμπολίστας έχει καταστήσει σαφές ότι η κλεψύδρα της… καριέρας του τελειώνει. Δεν επιθυμεί να παίζει μέχρι να εξαντληθεί και ταυτόχρονα προετοιμάζεται ψυχολογικά για το τέλος.

Συγκινήθηκε όταν παρακολούθησε ένα βίντεο-αφιέρωμα τον περασμένο μήνα στο Κλίβελαντ, όπου πέρασε 11 χρόνια και κέρδισε το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημα της ομάδας το 2016.

Πέρυσι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έπαιξε μαζί με τον γιο του, τον Μπρόνι.

Ναι, είναι δύσκολο να φανταστούμε το μπάσκετ χωρίς αυτόν.

Πώς θέλει να μείνει στην Ιστορία

Όταν ρωτήθηκε πώς θέλει να τον θυμούνται όταν αποσυρθεί, ο Τζέιμς δεν ανέφερε τα τέσσερα πρωταθλήματα και τα βραβεία. Δεν ανέφερε ότι είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών του ΝΒΑ ή ότι έχει φτάσει 10 φορές στους τελικούς, συμπεριλαμβανομένων οκτώ συνεχόμενων από το 2011 έως το 2018.

Αντίθετα, θέλει να είναι γνωστός για τον σεβασμό στο αγαπημένο του άθλημα: «Ακούστε, έχω αφιερωθεί σε αυτό το άθλημα. Ποτέ δεν κορόιδεψα το παιχνίδι. Εμφανιζόμουν κάθε μέρα στην ώρα μου. Έβαλα το μεράκι μου εντός και εκτός γηπέδου».

«Ήθελα απλώς να αξιοποιήσω στο έπακρο και να αποσπάσω ό,τι περισσότερο μπορούσα από το παιχνίδι, γιατί καταλάβαινα τι μου έδινε, στην οικογένειά μου και σε όλους μας. Γι' αυτό δεν θα έδειχνα ποτέ ασέβεια στο παιχνίδι».



Η κριτική

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει υποστεί σκληρή κριτική καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Όταν πασάρει την μπάλα, οι φίλαθλοι λένε ότι έπρεπε να… είχε σουτάρει – και το αντίστροφο.

«Δυστυχώς, αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε», δήλωσε ο Wade στην California Post.

«Και όταν είσαι τόσο σπουδαίος, οι άνθρωποι βαριούνται και κουράζονται να μιλάνε για το πόσο σπουδαίος είσαι. Και αρχίζουν να ψάχνουν τα πράγματα που ίσως δεν είναι τόσο σπουδαία όσο άλλα. Είναι πολύ λυπηρό. Ο ΛεΜπρον είναι ένας από αυτούς τους παίκτες, όπως και οι άλλοι μεγάλοι, που όταν φύγουν, θα λείψει αυτό που πρόσφεραν. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για το άθλημα».

Τι περιλαμβάνει η ρουτίνα του

Ακόμα και τώρα, η καθημερινή του ρουτίνα περιλαμβάνει το ξύπνημα, κρύο μπάνιο, την είσοδο σε θάλαμο και τη χρήση ενός Normatec στα πόδια του για 45 λεπτά πριν φτάσει στο γήπεδο. Στη συνέχεια, κάνει ζέσταμα.

Όταν ρωτήθηκε ο προπονητής των Λέικερς, JJ Redick, τι τον εντυπωσιάζει περισσότερο στον Τζέιμς, κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, είπε: «Η λέξη που μου έρχεται στο μυαλό είναι ‘δέσμευση’», είπε.

«Δέσμευση να κάνει όλα όσα είναι απαραίτητα για να είναι σπουδαίος».

Επιμέλεια: Γιαννουλάκη Λυγερή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.