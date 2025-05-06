bwin - Προσφορά* χωρίς κατάθεση & VIP ταξίδι στο Final 4 της EuroLeague!

Η bwin σε βάζει στο… Hall of Fame των προσφορών με τη νέα άπαιχτη Προσφορά* χωρίς κατάθεση που μοιράζει σούπερ δώρα και σε στέλνει στο Άμπου Ντάμπι και ισχύει έως τις 12/05! Η κορυφαία online betting πλατφόρμα σε βάζει σε κλήρωση για VIP ταξίδι στο Final Four, ώστε να ζήσεις δίπλα από το παρκέ το τριήμερο πάρτι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, εισιτήρια και των τεσσάρων αγώνων του Final Four, για εσένα κι έναν συνοδό της επιλογής σου!

Νέα αποκλειστική προσφορά* χωρίς κατάθεση & VIP ταξίδι στο Final Four της EuroLeague!

Στην bwin απολαμβάνεις την εμπειρία του αθλητικού στοιχήματος με χιλιάδες ειδικά, αγορές για παίκτες, Priceboosts κάθε μέρα, Ενισχυμένα Build A Bet* και ατέλειωτο Live Streaming* στις κορυφαίες διοργανώσεις. Παράλληλα στην πιο εξελιγμένη πλατφόρμα που είχαμε ποτέ θα βρεις καθημερινές προσφορές* μοιράζουν μοναδικά έπαθλα*!

Σούπερ προσφορά* χωρίς κατάθεση και κλήρωση για VIP ταξίδι στο Final Four της EuroLeague!

Το Live Casino της bwin παίζει όπου κι αν βρίσκεσαι μέσα από το app. Εκεί Έλληνες ντίλερ σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια Blackjack ή Roulettes. Κλασικά επιτραπέζια ή κορυφαία τηλεπαιχνίδια κάνουν το παιχνίδι σου μοναδικό για να διασκεδάζεις οποιαδήποτε στιγμή.

bwin - Προσφορά* χωρίς κατάθεση! Σούπερ έπαθλα & VIP ταξίδι στο Final Four της EuroLeague!

Το παιχνίδι ξεκινά στην bwin με τη νέα Προσφορά* χωρίς κατάθεση, που σε βάζει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι και το Final Four της EuroLeague!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.