Μπορεί οι τραυματισμοί να μην τον άφησαν να παίξει στο μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν, όμως ο Νικ Καλάθης κατόρθωσε να γράψει ιστορία.



Πράγματι, ο Έλληνας γκαρντ θα πάει σε Final Four με τέταρτη διαφορετική ομάδα, τη Μονακό, όντας ο πρώτος που το καταφέρνει στην ιστορία της Euroleague!

Ο έμπειρος περιφερειακός έχει φτάσει μέχρι την τετράδα δύο φορές με τον Παναθηναϊκό (2011, 2012), μία με την Μπαρτσελόνα (2021), μία με τη Φενέρμπαχτσε (2024) και μία τώρα με τη Μονακό (2025).



Ο Καλάθης μετράει μόλις 11 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, αλλά αν καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, ίσως στο Άμπου Ντάμπι να ενεργοποιηθεί για να διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα του, μετά από αυτόν του 2011 με τον Παναθηναϊκό.

