Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έγραψε ιστορία ο Καλάθης: Πρώτος που πηγαίνει στο Final Four με τέσσερις ομάδες

Αν και δεν έχει αγωνιστεί στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, πάει σε Final Four με 4η διαφορετική ομάδα, ο πρώτος που το καταφέρνει στην ιστορία της Euroleague

Καλάθης: 1ος που πηγαίνει στο Final Four με τέσσερις ομάδες

Μπορεί οι τραυματισμοί να μην τον άφησαν να παίξει στο μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν, όμως ο Νικ Καλάθης κατόρθωσε να γράψει ιστορία.

Πράγματι, ο Έλληνας γκαρντ θα πάει σε Final Four με τέταρτη διαφορετική ομάδα, τη Μονακό, όντας ο πρώτος που το καταφέρνει στην ιστορία της Euroleague!

Ο έμπειρος περιφερειακός έχει φτάσει μέχρι την τετράδα δύο φορές με τον Παναθηναϊκό (2011, 2012), μία με την Μπαρτσελόνα (2021), μία με τη Φενέρμπαχτσε (2024) και μία τώρα με τη Μονακό (2025).

Ο Καλάθης μετράει μόλις 11 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, αλλά αν καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, ίσως στο Άμπου Ντάμπι να ενεργοποιηθεί για να διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα του, μετά από αυτόν του 2011 με τον Παναθηναϊκό.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euroleague Νικ Καλάθης Μονακό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark