Νέα καταγγελία της Μπαρτσελόνα για τον διαιτητή του ντέρμπι με την Ίντερ: «Ήρθε στον πάγκο και απειλούσε»

Ο προεδρικός σύμβουλος της Μπαρτσελόνα, Ένρικ Μάσιπ, κατήγγειλε τον Σίμον Μαρτσίνιακ, λέγοντας πως είχε πάει στον πάγκο των Καταλανών και τους απειλούσε  

Μπαρτσελόνα κατά Μαρτσίνιακ: «Ήρθε στον πάγκο και απειλούσε»

Πολλά είναι τα παράπονα της Μπαρτσελόνα από τη διαιτησία του Σίμον Μαρτσίνιακ στο ματς με την Ίντερ, για τα ημιτελικά του Champions League.

Οι καταγγελίες συνεχίζονται, αυτή τη φορά από τον προεδρικό σύμβουλο των μπλαουγκράνα, Ένρικ Μάσιπ, ο οποίος είπε πως ο διαιτητής κάποια στιγμή πήγε στον πάγκο και άρχιζε να απειλεί τον Αραούχο.

«Μόλις στο τρίτο λεπτό, μετά από ένα σκληρό τάκλιν στον Γιαμάλ, ο διαιτητής πήγε στον πάγκο με απότομο ύφος. Ο ίδιος είπε στον Φλικ να κάνει στην άκρη και άρχισε να απειλεί. Πρέπει να ήταν ο Αραούχο αυτός που δέχθηκε την απειλή»,ανέφερε.

Πηγή: sport-fm.gr

