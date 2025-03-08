«Τσεκάρει» Αρντά Γκιουλέρ η Άιντραχτ

Παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Αρντά Γκιουλέρ η Άιντραχτ.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο της «Bild», Άξελ Χέζε, οι «αετοί» της Φρανκφούρτης, παρακολουθούν με αρκετό ενδιαφέρον το ενδιαφέρον τον 20χρονο Τούρκο μεσοεπιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος σύμφωνα με ισπανικά, αλλά και γερμανικά Μέσα, δεν είναι ευχαριστημένος στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Παρόλα αυτά, ο Γκιουλέρ, προορίζεται ως... αντικαταστάτης, του Ιάπωνα, ομοθεσίτη του Ρίτσου Ντοάν, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για το νέο συμβόλαιο, οι οποίες τη δεδομένη στιγμή δείχνουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.