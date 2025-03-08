Λογαριασμός
«Τσεκάρει» Αρντά Γκιουλέρ η Άιντραχτ

To ενδεχόμενο να χτυπήσει την πόρτα της Ρεάλ Μαδρίτης προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις της αναφορικά με το μέλλον του Αρντά Γκιουλέρ, σκέφτεται η Άιντραχτ!

Γκιουλέρ

Παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Αρντά Γκιουλέρ η Άιντραχτ.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο της «Bild», Άξελ Χέζε, οι «αετοί» της Φρανκφούρτης, παρακολουθούν με αρκετό ενδιαφέρον το ενδιαφέρον τον 20χρονο Τούρκο μεσοεπιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος σύμφωνα με ισπανικά, αλλά και γερμανικά Μέσα, δεν είναι ευχαριστημένος στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Παρόλα αυτά, ο Γκιουλέρ, προορίζεται ως... αντικαταστάτης, του Ιάπωνα, ομοθεσίτη του Ρίτσου Ντοάν, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για το νέο συμβόλαιο, οι οποίες τη δεδομένη στιγμή δείχνουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

