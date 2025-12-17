Nα φύγει νικητής από την Καβάλα και να «κλείσει» τη θέση του στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θέλει ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στο «Ανθή Καραγιάννη» από την ομάδα του Γιάννη Τάτση, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase (16:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM, Cosmote Sport 1).



Το «τριφύλλι» είναι έκτο στη βαθμολογία του Κυπέλλου, μετρώντας 3/3 νίκες απέναντι σε Athens Kallithea, Ατρόμητο και Κηφισιά και με ένα «διπλό» στην όμορφη πόλη της Μακεδονίας, θα είναι στην τετράδα με την οποία εξασφαλίζει την παρουσία του στα προημιτελικά του θεσμού. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, προέρχεται από τη δύσκολη νίκη κόντρα στον Βόλο στη Λεωφόρο για το πρωτάθλημα με σκορ 2-1, εκεί όπου πρωταγωνιστές ήταν ο Αλμπάν Λαφόν και ο Σίριλ Ντέσερς. Όμως οι δυο παίκτες δεν θα είναι μέχρι νεωτέρας διαθέσιμου, αφού έχουν αναχωρήσει για το Μαρόκο, όπου και θα διεξαχθεί το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Μεταξύ άλλων ο Ισπανός τεχνικός, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τσέριν, Τουμπά και Ζαρουρί, με τους δυο πρώτους να ταλαιπωρούνται από ίωση και τον τελευταίο να μένει εκτός για λόγους ξεκούρασης. Εκτός παραμένουν οι Φακούντο Πελίστρι, Γιώργος Κυριακόπουλος, Ρενάτο Σάντσες και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν. Αντίθετα στην αποστολή έχει συμπεριληφθεί ο 16χρονος επιθετικός, Ιάσων Νεμπής που αγωνίζεται στην Κ19, καθώς και ο Τόνι Βιλένα.



Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς και Νεμπής.

Πηγή: skai.gr

