Καλαμαριά: Στην αστυνομία ο ύποπτος για την δολοφονία του 20χρονου

Παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα ο ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου, χθες το βράδυ στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. O ύποπτος της δολοφονικής επίθεσης εμφανίστηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδεία δικηγόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση του δεν ανέφερε τίποτα για οπαδικα κίνητρα, ενώ είχε φανερά τραύματα, κάτι το οποίο δείχνει πως ενεπλάκη σε επεισόδιο.

«Εγώ περπατούσα μόνος μου στο δρόμο και ξαφνικά όταν έφτασα κάτω απ' το σπίτι μου εμφανίστηκαν πέντε άτομα και ξεκίνησαν να με χτυπούν. Ξαφνικά ενώ ήμουν πεσμένος βρήκα ένα μαχαίρι μπροστά μου, ήταν κάποιου εξ αυτών, και τραυμάτισα έναν απ'αυτούς στη πλάτη» φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του, τονίζοντας ότι δεν γνώριζε κανέναν άλλον,εκτός από τον 20χρονο.

Αναμένεται να ζητήσει εξέταση από ιατροδικαστή και στόχος του είναι να αποδείξει ότι ήταν σε άμυνα.



Πηγή: skai.gr

