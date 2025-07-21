ΚΑΕ Ολυμπιακός: Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για το ΣΕΦ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναλαμβάνει οριστικά τη διαχείριση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μετά από μεγάλη περίοδο διαβουλεύσεων με την κυβέρνηση. Την επί της αρχής συμφωνία με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ για παραχώρηση του ΣΕΦ για 49 χρόνια ανακοίνωσε η κυβέρνηση το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πρόκειται, προσθέτει η κυβέρνηση, για μια ιστορική συμφωνία που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, καθώς έρχεται σε συνέχεια της παραχώρησης του σταδίου του ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός το 2022.

Συνάντηση Μητσοτάκη με Αγγελόπουλους στο Μαξίμου

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η επί της αρχής συμφωνία για την παραχώρηση κατά χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για χρονικό 49 ετών, έγινε μετά από συνάντηση τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των κ. Αγγελόπουλων και του κ. Σκινδήλια, από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός, και των κ. Μυλωνάκη, Βρούτση και Κουτναντζή από πλευράς κυβέρνησης.

Η επί της αρχής συμφωνία, για την οποία θα κατατεθεί σχετική διάταξη στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, είναι στο πρότυπο της αντίστοιχης συμφωνίας με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επισημαίνει το Μαξίμου.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ αναμένεται να προβεί σε δική της ανακοίνωση εντός της ημέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της κυβέρνησης

Η Κυβέρνηση ανακοινώνει την επί της αρχής συμφωνία για την παραχώρηση κατά χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για χρονικό διάστημα σαράντα εννέα (49) ετών. Η συμφωνία αφορά τη στεγασμένη σάλα μαζί με το σύνολο των στεγασμένων συνοδών χώρων, τους χώρους στάθμευσης και μέρος του περιβάλλοντος χώρου που συνδέει τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, χωρίς καμία αλλαγή στους όρους χρήσης που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Το Ελληνικό Δημόσιο θα μεριμνήσει για τη διενέργεια εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και αναγκαίων συντηρήσεων του κτιρίου.

Στη συμφωνία του Ελληνικού Δημόσιου με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία θα συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, δεν περιλαμβάνεται η μετατροπή του γηπέδου από γήπεδο στίβου σε γήπεδο μπάσκετ, η οποία θα επιβαρύνει αποκλειστικά την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός που έχει εκπονήσει ολοκληρωμένη μελέτη για τον σκοπό αυτό.

Στο πρότυπο της αντίστοιχης συμφωνίας με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα αποδίδει στο ΣΕΦ ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από τη μίσθωση και την εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.

- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεσμεύεται στην πραγματοποίηση ελάχιστων υποχρεωτικών επενδύσεων.

- Η παραχώρηση δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια στο ΣΕΦ παγκόσμιων, ευρωπαϊκών αγώνων ή πρωταθλημάτων και αγώνων εθνικών ομάδων, καθώς και πέντε (5) πολιτιστικών εκδηλώσεων κατ’ έτος.

- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός υποχρεούται στην τακτική και έκτακτη συντήρηση των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, καθώς και στην αποκατάσταση των πάσης φύσεως φθορών και ζημιών τους.

- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός υπέχει αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη από υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις που προέρχονται από όργανά της, κατά τη διάρκεια χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.

- Δεν θίγονται, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΣΕΦ.

Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, καθώς έρχεται σε συνέχεια της παραχώρησης του σταδίου του ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός το 2022.

Με τον τρόπο αυτό οι δύο κορυφαίοι αθλητικοί σύλλογοι της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, που είναι σαφές ότι αντιμετωπίζονται με ισότιμο τρόπο από την ελληνική πολιτεία, θα μπορούν να ανεβάσουν ακόμη ψηλότερα τη Χώρα μας.

Πρόκειται για μια δίκαιη και βιώσιμη κατάληξη για την επίτευξη της οποίας τέθηκαν υπόψη οι εξής παράμετροι:

​η παλαιότητα και η γενική κατάσταση του γηπέδου του ΣΕΦ έναντι του γηπέδου του ΟΑΚΑ,

​οι τεχνολογικές διαφορές των υποδομών τους,

​η διαφορά του χρόνου έναρξης ισχύος της παραχώρησης,

η διαφορά του αθλητικού προσανατολισμού τους, καθώς το ΣΕΦ είναι σχεδιασμένο ως γήπεδο κλειστού στίβου έναντι του ΟΑΚΑ που εξ αρχής είναι γήπεδο καλαθοσφαίρισης και απαιτεί σημαντικές επενδύσεις από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη μετατροπή του σε γήπεδο καλαθοσφαίρισης,

​η διαφορά της χωρητικότητάς τους, καθώς το ΣΕΦ είναι γήπεδο χωρητικότητας 12.000 θέσεων έναντι 18.000 θέσεων που είναι το ΟΑΚΑ,

​οι απόψεις του Δήμου Πειραιά και της διοίκησης του Νομικού Προσώπου του ΣΕΦ.

Σημειώνεται, ότι από τη συμφωνία αυτή δεν θίγονται οι λοιπές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο του ΣΕΦ που έχουν ήδη παραχωρηθεί για άλλες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των υπό κατασκευή κολυμβητηρίων του ερασιτέχνη Oλυμπιακού, ενώ έχει ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη φιλοξενία των Ομοσπονδιών που προπονούνταν στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦ σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις.

