Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Για να δούμε αν θα υπάρξει ίση ή άνιση μεταχείριση…»

Άμεση ήταν η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο άκουσμα της είδησης για παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR αναρωτήθηκε το αν θα είναι ίση η μεταχείριση ανάμεσα στους δύο συλλόγους, καθώς υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινοι» έχουν στην κατοχή τους το ΟΑΚΑ.
«Για να δούμε αν θα υπάρξει ίση ή άνιση μεταχείριση στους όρους ΣΕΦ και ΟΑΚΑ…», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού».
Πηγή: sport-fm.gr
