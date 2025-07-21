Λογαριασμός
Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Για να δούμε αν θα υπάρξει ίση ή άνιση μεταχείριση…»

Άμεση ήταν η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο άκουσμα της είδησης για παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό

Γιαννακόπουλος

Άμεση ήταν η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο άκουσμα της είδησης για παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR αναρωτήθηκε το αν θα είναι ίση η μεταχείριση ανάμεσα στους δύο συλλόγους, καθώς υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινοι» έχουν στην κατοχή τους το ΟΑΚΑ.

«Για να δούμε αν θα υπάρξει ίση ή άνιση μεταχείριση στους όρους ΣΕΦ και ΟΑΚΑ…», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού».

Ανάρτηση Γιαννακόπουλου

