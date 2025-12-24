Μακεδονικός: Διαζύγιο με παίκτη που ήρθε το καλοκαίρι

Ήρθε το καλοκαίρι, αποχωρεί τον χειμώνα. Ο Μακεδονικός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Αλτιντζή, ο οποίος αγωνίστηκε σε 13 ματς και σκόραρε ένα τέρμα.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βασίλη Αλτιντζή.



O 23χρονος (25/087/2002) μεσοεπιθετικός εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στον Μακεδονικό και στην διάρκεια της παρουσίας του, κατάφερε να αγωνιστεί σε 13 παιχνίδια, Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, σημειώνοντας ένα γκολ.



Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον Βασίλη και του εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στα επόμενα βήματα του!

