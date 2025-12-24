Λογαριασμός
Μακεδονικός: Διαζύγιο με παίκτη που ήρθε το καλοκαίρι

Μακεδονικός: Διαζύγιο με παίκτη που ήρθε το καλοκαίρι Παρελθόν από τον Μακεδονικό ο Βασίλης Αλτιντζής.

Μακεδονικός

Ήρθε το καλοκαίρι, αποχωρεί τον χειμώνα. Ο Μακεδονικός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Αλτιντζή, ο οποίος αγωνίστηκε σε 13 ματς και σκόραρε ένα τέρμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βασίλη Αλτιντζή.

O 23χρονος (25/087/2002) μεσοεπιθετικός εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στον Μακεδονικό και στην διάρκεια της παρουσίας του, κατάφερε να αγωνιστεί σε 13 παιχνίδια, Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, σημειώνοντας ένα γκολ.

Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον Βασίλη και του εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στα επόμενα βήματα του!

Πηγή: sport-fm.gr

