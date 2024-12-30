Ήττα για Σάκκαρη, χάθηκαν οι ελπίδες της Ελλάδας στο United Cup

Στην ανωτερότητα της Έλενα Ριμπάκινα υποκλίθηκε η Μαρία Σάκκαρη στο Περθ και έτσι το Καζακστάν έκανε το 2-0 απέναντι στην Ελλάδα, που έχασε κάθε ελπίδα πρόκρισης στα προημιτελικά του United Cup.

Η Ελληνίδα τενίστρια, νούμερο 32 στην παγκόσμια κατάταξη, πάλεψε αλλά ηττήθηκε με 6-4, 6-3 σε 83 λεπτά από τη μεγάλη αντίπαλό της, που είναι στην έκτη θέση του κόσμου. Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με την ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά από τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο, επίσης με 2-0 σετ, εξάλειψε τις ελπίδες της ελληνικής ομάδας να περάσει στα νοκ άουτ έστω και ως καλύτερη δεύτερη. Το μεικτό διπλό που ακολουθεί έχει διαδικαστικό χαρακτήρα.

Η Σάκκαρη είχε στο πλευρό της και τον νέο προπονητή της Ρέιμον Σλάουτερ. Το Καζακστάν θα παίξει στα προημιτελικά με Κίνα ή Γερμανία και μία από αυτές τις δύο ομάδες ενδέχεται να είναι η καλύτερη δεύτερη του Περθ, αφού αμφότερες νίκησαν τη Βραζιλία με 3-0.

Πηγή: skai.gr

