Παρά τη φαινομενική στασιμότητα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις διεργασίες για την απόκτηση εξτρέμ, που αποτελεί την προτεραιότητα για ενίσχυση της ομάδας στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι σε επαφές με 2-3 περιπτώσεις που έχουν εγκριθεί από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Κάποια από τα ονόματα που «παίζουν» δυνατά δεν έχουν κυκλοφορήσει στα ΜΜΕ.

Όλα δείχνουν πως μέχρι την έλευση του 2025 δεν θα ολοκληρωθεί κάποια κίνηση, ωστόσο στις πρώτες 7-10 μέρες θα έχουμε εξελίξεις και εν συνεχεία θα τεθεί επί τάπητος και το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης, με πρώτη θέση αυτή του αριστερού μπακ, αλλά και ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθει χαφ και φορ.

Από εκεί και πέρα, με την επιστροφή της ομάδας από σήμερα στις προπονήσεις θα γίνουν και οι απαραίτητες συζητήσεις ανάμεσα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την διοίκηση για αποχώρηση παικτών που δεν υπολογίζονται. Σε αυτή την κατηγορία φαίνεται πως είναι οι Ανδρούτσος και Κουτσίδης, ενώ ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο πώλησης, καθώς παίκτες όπως ο Μασούρας και ο Ντόη έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Παράλληλα, όλα δείχνουν πως ο Πεπ Μπιέλ θα αποτελέσει οριστικά παρελθόν. Η Σάρλοτ αποφάσισε μεν να μην καλύψει την οψιόν αγοράς 5 εκατ. ευρώ για τον Ισπανό, ωστόσο οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό είναι σε καλό δρόμο και η ομάδα του MLS αναμένεται να επεκτείνει τον δανεισμό του για έξι μήνες έχοντας στη συνέχεια υποχρέωση αγοράς του για ένα ποσό περίπου 3,5 εκατ. ευρώ. Ο παίκτης δεν είναι στα πλάνα του Ολυμπιακού και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλες σοβαρές προτάσεις, όλα δείχνουν πως ο 28χρονος άσος θα επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.