Μακριά από τον καλό του εαυτό έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο αγώνα του στο United Cup, που γίνεται στο Περθ της Αυστραλίας.

Ο 26χρονος νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη έχασε με 6-4, 7-6(0) από τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο και έτσι το Καζακστάν έκανε το 1-0 απέναντι στην Ελλάδα.

Ο Τσιτσιπάς δεν ένιωθε καλά, αντιμετώπισε ενοχλήσεις στο στομάχι και χρειάστηκε να πάρει ιατρικό τάιμ άουτ. Ο 24χρονος νούμερο 79 στον κόσμο Καζάκος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έδωσε στη χώρα του προβάδισμα με 1-0. Πλέον το Καζακστάν χρειάζεται μια ακόμα νίκη στα δυο επόμενα ματς, ώστε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο Group C και την είσοδο στα προημιτελικά του United Cup.

Το βάρος πέφτει στη Μαρία Σάκκαρη, που έχει τώρα πολύ δύσκολη αποστολή κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα, Νο.6 στον κόσμο, ενώ ακολουθεί το μεικτό διπλό. Η πιο ρεαλιστική ελπίδα της Ελλάδας είναι να προκριθεί ως καλύτερη δεύτερη, ωστόσο κι αυτή φαντάζει δύσκολη από τη στιγμή που Γερμανία και Κίνα από το Group E που νίκησαν με 3-0 τη Βραζιλία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.