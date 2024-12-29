Ρωσία: Νεκρός στο μέτωπο Ρώσος διεθνής που είχε παίξει κόντρα στην Ελλάδα το 2004!

Ένας από τους πιο αξέχαστους αγώνες της Εθνικής μας, στην τρελή πορεία της μέχρι την κατάκτηση του Euro 2004, είναι και εκείνος απέναντι στη Ρωσία. Τελευταίος στη φάση των ομίλων. Παρά την ήττα (2-1), η «γαλανόλευκη» πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά και η συνέχεια είναι… ιστορία! Χρυσός σκόρερ, φυσικά, για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Ζήσης Βρύζας.



Μια είδηση, λοιπόν, που έρχεται τώρα από τη Ρωσία και μας θυμίζει αυτό το ιστορικό παιχνίδι είναι ότι ο Αλεξέι Μπουγκάγεφ, που είχε παίξει τότε, έπεσε νεκρός στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο!



Όπως έγινε γνωστό, ο 43χρονος δεν είναι πλέον στη ζωή, ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε.



Η υπόθεσή του έχει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς είχε συλληφθεί πέρυσι για συμμετοχή σε κύκλωμα ναρκωτικών και είχε καταδικαστεί σε 9,5 χρόνια φυλάκισης. Την απόφαση, λοιπόν, να πάει στο μέτωπο την έλαβε αφού υπέγραψε συμβόλαιο με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ελπίζοντας να λάβει χάρη και να μείνει ελεύθερος από την ποινή, που του επιβλήθηκε.



Ο Μπουγκάγεφ έπαιξε σε όλη την καριέρα του στη Ρωσία και σταμάτησε το 2009, σε ηλικία μόλις 28 ετών, με την Κράσνονταρ να είναι η τελευταία ομάδα του. Ο Ρώσος αμυντικός υπήρξε επτά φορές διεθνής, συμπεριλαμβανομένων δύο αγώνων στο Euro 2004 εναντίον της Πορτογαλίας και βεβαίως της Ελλάδας.

Russia: Former professional soccer player Alexei Bugaev who represented Russia in the 2004 UEFA European Championship has been killed today in the invasion of Ukraine. 🇺🇦🇷🇺🇪🇺#zelena pic.twitter.com/kU88vHvaAH December 29, 2024

Δείτε φωτογραφίες του Μπουγκάγεφ από το ματς με την Εθνική μας το 2004:

