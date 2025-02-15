Ισπανία: Αναφορές για Μίσιτς και Παναθηναϊκό

Ο Βασίλιε Μίσιτς μέτα από μια επιτυχημένη καριέρα στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ανατολού Εφές , αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα ζωής και να περάσει στην απέναντι μεριά του Ατλαντικού , ώστε να δοκιμάσει τον εαυτό του σε αυτό το απαιτητικό πρωτάθλημα το καλύτερο του κόσμου.

Παρ’ όλα αυτά στην Ισπανια συνεχίζουν και γράφουν και συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «Solobasket» και επιμένουν για σύνδεση του Σέρβου με τον Παναθηναϊκό , σύμφωνα με το νέο ρεπορτάζ της.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.