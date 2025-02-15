Ισπανία: Αναφορές για Μίσιτς και Παναθηναϊκό

Ο Βασίλιε Μίσιτς μέτα από μια επιτυχημένη καριέρα στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ανατολού Εφές , αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα ζωής και να περάσει στην απέναντι μεριά του Ατλαντικού , ώστε να δοκιμάσει τον εαυτό του σε αυτό το απαιτητικό πρωτάθλημα το καλύτερο του κόσμου.
Παρ’ όλα αυτά στην Ισπανια συνεχίζουν και γράφουν και συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «Solobasket» και επιμένουν για σύνδεση του Σέρβου με τον Παναθηναϊκό , σύμφωνα με το νέο ρεπορτάζ της.
