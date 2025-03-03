Το συγκινητικό μήνυμα του Παναθηναϊκού για την Ρούξι Ντουμιτρέσκου

Σαν σήμερα πριν έναν χρόνο «έφυγε» από τη ζωή η Ρούξι Ντουμιτρέσκου, με τον ΑΟ Παναθηναϊκό να τιμά τη μνήμη της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Αναλυτικά το μήνυμα:

«Ένα χρόνο μακριά μας για πάντα στην καρδιά μας…

Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον χαμό της Ρούξι Ντουμιτρέσκου και η μνήμη της θα μείνει για πάντα βαθιά χαραγμένη σε όλους τους Παναθηναϊκούς

Τα αγωνιστικά της επιτεύγματα είναι γνωστά και χιλιοειπωμένα. Παραθέτουμε απλά ορισμένα από τα λόγια της

-«Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα ερχόμουν πιο νωρίς στον Παναθηναϊκό».

-«Μου το έχει περάσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Αυτοί με έκαναν Παναθηναϊκό και εγώ εκδηλώνομαι έτσι. Με έχουν κατηγορήσει πολλοί ότι μιλάω σαν οπαδός και δεν θα έπρεπε να το κάνω γιατί είμαι αθλήτρια. Το κάνω όμως αυτό γιατί έτσι το νιώθω

-«Η σημαία του Παναθηναϊκού είναι μία και έχει πάνω της το Τριφύλλι. Εμείς οι αθλητές είμαστε περαστικοί από τον Παναθηναϊκό».

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Παναθηναϊκού γιατί μα σεβόταν πάντα και δεν έδινε σημασία στη εμφάνιση μας αλλά στον τρόπο παιχνιδιού μας. Και με στολή αστροναύτη να παίζαμε, πάλι το ίδιο χειροκρότημα θα εισπράτταμε».

Πηγή: skai.gr

