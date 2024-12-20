Παναθηναϊκός 20 χρόνια μετά: Ο Ιωαννίδης θύμισε Γκονζάλες με την γκολάρα του

Ο Φώτης Ιωαννίδης έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ντινάμο Μινσκ διαμορφώνοντας το 4-0 με ένα καταπληκτικό σουτ από περίπου 35 μέτρα. Ο διεθνής φορ βλέποντας τον αντίπαλο γκολκίπερ πολλά μέτρα έξω από την εστία του, έκανε το ιδανικό τελείωμα και πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της σεζόν.



Αλλά και ένα που ξύπνησε μνήμες από ένα απίθανο γκολ για τους «πράσινους». Ήταν 20 χρόνια πριν, στις 20 Οκτωβρίου 2004, όταν ο Παναθηναϊκός υποδεχόταν στη Λεωφόρο την πανίσχυρη Άρσεναλ για τους ομίλους του Champions League. Οι «κανονιέρηδες», που προέρχονταν από το ιστορικό αήττητο πρωτάθλημα, είχαν προηγηθεί με τον Φρέντι Λιούνγκμπεργκ στο 18’, αλλά οι «πράσινοι» του Ζντένεκ Σκάζνι δεν κατέθεσαν τα όπλα. Στο 65’ ο Ρούντολφ Σκάτσελ επιχείρησε μια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας προς τον Εμάνουελ Ολισαντέμπε, με τον Γενς Λέμαν να βγαίνει και να απομακρύνει με το κεφάλι εκτός περιοχής. Ο Έκι Γκονζάλες πήρε το… ριμπάουντ και από μια πολύ δύσκολη γωνία και από μεγάλη απόσταση, κατάφερε να περάσει την μπάλα από την… τρύπα της βελόνας και να «κρεμάσει» τον γκολκίπερ της εθνικής Αγγλίας για το 1-1.



Η γκολάρα αυτή του Αργεντινού βιρτουόζου είχε συνδυαστεί και με ένα μεγάλο αποτέλεσμα, αφού παρότι ο μεγάλος Τιερί Ανρί είχε δώσει ξανά προβάδισμα στους Λονδρέζους στο 74’, ο Ολισαντέμπε με κεφαλιά από κόρνερ του Άγγελου Μπασινά στο 82’ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.