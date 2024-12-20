Λεμπρόν Τζέιμς: Ξεπέρασε τον Τζαμπάρ και σε λεπτά συμμετοχής

Ένα ακόμη ρεκόρ έκανε δικό του Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς στη νίκη των Λέικερς στο Σακραμέντο έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στην ιστορία του ΝΒΑ.



Στο δέκατο λεπτό της παρουσίας του στο παρκέ, ο 39χρονος σούπερ σταρ έφτασε τα 57.447 λεπτά συμμετοχής σε 1.517 εμφανίσεις και ξεπέρασε τον μεγάλο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Αν σε αυτά προστεθούν και τα 11.838 λεπτά που έχει αγωνιστεί στα playoffs, ο «βασιλιάς» μετρά περίπου 70.000 λεπτά στο ΝΒΑ από τη στιγμή που μπήκε στην λίγκα, το 2003.



Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι επίσης πρώτος σκόρερ, τέταρτος σε ασίστ, όγδοος σε κλεψίματα και 29ος σε ριμπάουντ. Ο Τζαμπάρ αποσύρθηκε το 1989 έχοντας 57.446 λεπτά, ενώ στη λίστα πίσω του είναι οι Καρλ Μαλόουν (54.852), Ντιρκ Νοβίτσκι (51.368) και Κέβιν Γκαρνέτ (50.418).

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA's all-time leader in TOTAL MINUTES PLAYED in the regular season! pic.twitter.com/XsiKE57OjB December 20, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.