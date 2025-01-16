Η σέντρα στο πρωτάθλημα Βραζιλίας αργεί ακόμα, ωστόσο αυτήν την εποχή οι -πολλές- ομάδες της χώρας συμμετέχουν στις πολιτειακές λίγκες.

Στη Carioca Serie A βρίσκει κανείς τη Φλουμινένσε, που τα ξημερώματα λύγισε με 1-0 από τη Βόλτα Ρεντόντα, σύλλογο Γ' κατηγορίας.

Το θέμα είναι πως το γκολ με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί ένα... διαμάντι που έχει ήδη θέσει υποψηφιότητα για το βραβείο Πούσκας του 2025 - και είναι ακόμα μέσα Ιανουαρίου.

INSANITY!!!!!!!



A BYCLE KICK ASSISTED A BYCLE KICK GOAL !!!!!!! 🤯🤯🤯



pic.twitter.com/4ztLzgcOZn — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) January 16, 2025

Όπως μπορείτε να απολαύσετε στο παρακάτω βίντεο, με το ματς στο 0-0 στο 87ο λεπτό, ο Μπρούνο Σάντος έκανε το γυριστό από πλάγια θέση και κατάφερε να βρει τον Μιραντίνια, που με τον ίδιο τρόπο κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα της Φλου…

Γυριστό σε γυριστό, λοιπόν, για το γκολ της Βόλτα, που είδε το όνομά της να γίνεται viral στα social media χάρη στην ασύλληπτη έμπνευση των δύο ποδοσφαιριστών της.

