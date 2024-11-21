Από νωρίς έδωσε το στίγμα όσων θ' ακολουθούσαν. Ο Στεφ Κάρι ήταν ορεξάτος για τους Γουόριορς απέναντι στους Χοκς και πέτυχε καλάθι που θα μπει στα highlights με τα καλύτερα όλης της σεζόν στο NBA.

Δίχως ισορροπία, με παίκτη πεσμένο μπροστά του και με προσπάθεια να μην τον πατήσει και του προκαλέσει πρόβλημα, ο απόλυτος showman της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ κατάφερε να σκοράρει με το ένα χέρι και να πάρει και το φάουλ.

Καθώς περίμενε στο παρκέ για να τον σηκώσουν οι συμπαίκτες του, δεν μπορούσε κι εκείνος να μη γελάσει με το στιγμιότυπο και το τρελό καλάθι του.

Οι Γουόριορς πήραν τη νίκη με το 120-97 και ο Κάρι ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους.

