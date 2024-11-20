Άρης: 3 προβλήματα για Μάντζιο

Με τρία προβλήματα ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προπόνηση του Άρη στο Δασυγένειο ενόψει της σαββατιάτικης αναμέτρησης με τον Βόλο για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Ζαν Ζουλ-Εμβοντό έκαναν ξανά ατομικό και θεραπεία αντίστοιχα.



Ο Φίλιπ Σίντκλεφ, ενώ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα U21 της Σουηδίας, δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα του Ακη Μάντζιου, αφού ταλαιπωρείται από ίωση.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε ενεργοποίηση, ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης και παιχνίδι τακτικής.Για την Πέμπτη, έχει προγραμματιστεί πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο.

