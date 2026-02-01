Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League.
Ο Ολυμπιακός πάει στο ματς με την ψυχολογία στα ύψη, προερχόμενος από το «διπλό» (1-2) επί του Άγιαξ, με το οποίο πέρασε στην ενδιάμεση φάση του Champions League. Όπου θα αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν.
Η ομάδα του Νίκολιτς προέρχεται από το 1-0 επί του Asteras AKTOR στην Τρίπολη, με τον «καυτό» Γιόβιτς να σημειώνει το 5ο του γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια.
Η ΑΕΚ είναι στο +2 από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει έναν αγώνα λιγότερο (χρωστάει το ματς με τον Asteras AKTOR).
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα - Σιπιόνι, Έσε - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ταρέμι.
Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Μπρούνο, Λουίζ, Βέζο, Μάρτινς.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπιτσιτς – Ζίνι, Γιόβιτς
Στον πάγκο: Aγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα.
