Η τελευταία αγωνιστική πριν τις γιορτές είναι στον bwinΣΠΟΡ FM

Τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος πριν τις γιορτές και ο bwinΣΠΟΡ FM σας σερβίρει ένα μενού γεμάτο μπάλα!

Η αρχή γίνεται το Σάββατο (21.12) στις 19:00, με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Λαμία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με στόχο να επανέλθει στις νίκες.

Την Κυριακή (22.12) ρίχνονται στη μάχη οι άλλοι διεκδικητές του τίτλου. Στις 18:00 στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ATHENS KALLITHEA θέλοντας να διευρύνει το νικηφόρο σερί του, ενώ στις 19:30 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον επικίνδυνο Ατρόμητο και στις 21:00 η ΑΕΚ παίζει απέναντι στον Λεβαδειακό στην «Opap Arena», δίχως περιθώρια για απώλειες.

Η αυλαία της ημέρας ανοίγει στις 15:30 με την αναμέτρηση Πανσερραικός-Παναιτωλικός.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα (23.12) με τα παιχνίδια Asteras AKTOR-Άρης στις 15:00 και ΟΦΗ-Βόλος στις 18:00.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για ρεπορτάζ και σχόλια, μέχρι τα μεσάνυχτα που… μπάλα παίζουν οι ακροατές!

Όλα τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος είναι εδώ.

Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

