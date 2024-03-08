Έπαιξε… όταν χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Οι «πράσινοι» επικράτησαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα με σκορ 85-67 επί της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ και ανέβηκαν στο 18-10, παραμένοντας σε τροχιά τετράδας μετά την 28η αγωνιστική της Euroleague!

Το ματς

Η ομάδα τουπαρασύρθηκε από το χαμηλό τέμπο τηςκαι ήταν… υπνωτισμένη στο πρώτο ημίχρονο (38-36), όμως πάτησε το «γκάζι» στο δεύτερο και ειδικά στηνπερίοδο, με αποτέλεσμα να φτάσει χωρίς άγχος στη νίκη.Κορυφαίος των γηπεδούχων ήταν ο τρομερόςμε 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ενώ μεστός όπως πάντα ήταν ομε 17 πόντους. 14 μέτρησε ο, όσους και ο, που είχε 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Μεγάλες βοήθειες στην άμυνα από τον x-factorΑπό τους ηττημένους, που έπεσαν στο 6-22, πάλεψε με 15 πόντους και 5 ασίστ οΟ Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε δυνατά με τρίποντο τουκαι λέι απ του Γκραντ για το 5-2 από νωρίς. Ο Γκριγκόνις βγήκε από τα σκριν και εκτέλεσε για το 7-2, ενώ ο Τζάκσον απάντησε με πολύ δύσκολο σουτ για το 7-4. Ο Μπαλτσερόφσκι πήγε στη γραμμή και διαμόρφωσε το 8-4, ενώ λίγο αργότερα έκανε εντυπωσιακή τάπα στον Φαλ, που πήρε το… αίμα του πίσω και μείωσε σε 8-6. Ο Γιάακοβ με νέο λέι απ διαμόρφωσε το 9-8, όμως οεκτέλεσε αρχικά, και έδωσε ασίστ στονστη συνέχεια, για το 13-8. Ο Λοβέρν μείωσε από κοντά με συνεχόμενους πόντους (15-12), ενώ ο Μήτογλου έβαλε δύσκολο λέι απ για το 17-12. Ο Εντιαγέ μείωσε από κοντά σε 17-14, όμως οτου απάντησε με μακρινό σουτ για το 20-14. Ο Λοβέρν μείωσε σε 20-17 με τρίποντο, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ της πρώτης περιόδου.Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, οι Γάλλοι μπήκαν καλύτερα και έτρεξαν ένα γρήγορο 6-0 επιμέρους σκορ με πρωταγωνιστή τον, παίρνοντας προβάδισμα με σκορ 20-23 και αναγκάζοντας τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Λεσόρ με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μείωσε, ενώ στη συνέχεια ο Γκριγκόνις ισοφάρισε σε 25-25 με τρίποντο μετά από υπερπροσπάθεια του Χουάντσο. Οπήρε τη σκυτάλη και έβαλε ξανά μπροστά τους γηπεδούχους με γκολ-φάουλ (28-25), όμως ο Φαλ με τυχερό καλάθι μείωσε ξανά σε 28-27. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν ξανά μπροστά χάρη στον ΝτεΣόν Τόμας (28-29), ενώ ο Γκραντ με μία βολή ισοφάρισε σε 29-29. Οσκόραρε στον αιφνιδιασμό, πριν ο Τόμας απαντήσει με γκολ-φάουλ για το 31-32. Ο πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR έκανε ζημιά και ευστόχησε σε ζευγάρι βολών για το 33-34. Οέδωσε λύση από μακριά, ενώ οέκοψε τον Λοβέρν και σκόραρε στην άλλη πλευρά για το 38-34. Ο Γιάακοβ έτρεξε όλο το γήπεδο και διαμόρφωσε στη λήξη το 38-36 του ημιχρόνου.Στο δεύτερο μέρος, ο Γιάακοβ με ωραία ενέργεια ισοφάρισε (38-38), όμως οαπάντησε με γκολ-φάουλ για το 41-38. Ο Ματίας Λεσόρ έκανε ακριβώς το ίδιο, φέρνοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR στο +6 (44-38). Ο Φαλ μείωσε από κοντά με χουκ, όμως ο Γκραντ έκλεψε και σκόραρε για το 46-40. Ο Λάιτι με το πρώτο του τρίποντο έφερε τη Βιλερμπάν σε απόσταση βολής (46-43), όμως ο εξαιρετικός Γκραντ απάντησε με δύσκολο σουτ για το 48-43. Οπήρε τη σκυτάλη και σκόραρε συνεχόμενους πόντους, εκμεταλλευόμενος το φοβερό στοπ του Χουάντσο στον Λοβέρν, για το 52-43 και το ξέσπασμα των γηπεδούχων. Το «τριφύλλι» δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του να πάει ψηλά τη διαφορά, και η Βιλερμπάν μείωσε σε 52-45 με βολές του Ντε Κολό, πριν οβάλει τρίποντο για το 52-48. Με πρωταγωνιστή τον, που έκοβε «πίσω» και σκόραρε «μπροστά», ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε προβάδισμα 59-50 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.Στην τελευταία περίοδο, ο Σλούκας με λέι απ διαμόρφωσε την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (61-50). Η Βιλερμπάν αντέδρασε με λέι απ του Ντε Κολό και τρίποντο του Λοβέρν (61-55), όμως οαπάντησε από την κορυφή αμέσως (64-55). Ο Ντε Κολό μείωσε και πάλι, όμως ο Χουάντσο έβγαλε νέα άμυνα, που οδήγησε σε τρίποντο του Σλούκα για το 67-57. Ομετά από ρεσιτάλ επιθετικών ριμπάουντ του Παναθηναϊκού πήρε δύο βολές και έφερε το ματς στο +12 (69-57), ενώ ο Σλούκας δημιούργησε για τον Λεσόρ και στη συνέχεια εκτέλεσε από μακριά για το 74-59. Ημείωσε με γρήγορο 4-0 σε 74-63, όμως ο Γκραντ βρήκε στόχο σε νέο τρίποντο και οέκανε το ίδιο για το 80-63. Ο Αμερικανός ευστόχησε ξανά για το 83-65, βάζοντας οριστικό τέλος στο ματς.20-17, 38-36, 59-50, 85-67

